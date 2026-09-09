GANDA putri Indonesia-Selandia Baru, Aldila Sutjiadi/Erin Routliffe, harus mengakhiri langkahnya di ajang Grand Slam Amerika Serikat (US) Open 2026. Aldila/Routliffe kalah dari duet tuan rumah, Ashlyn Krueger/Robin Montgomery.
Pertandingan babak perempatfinal itu berlangsung di USTA Billie Jean King National Stadium, New York, Amerika Serikat pada Rabu (9/9/2026) dini hari WIB. Aldila/Routliffe kalah dalam dua set langsung dengan skor 6(5)-7(7) dan 3-6.
Aldila/Routliffe mengawali pertandingan dengan permainan ketat melawan Krueger/Montgomery. Setelah sempat imbang, pasangan tersebut berhasil merebut keunggulan ketika lawan sedang memegang servis.
Krueger/Montgomery kemudian mampu mengejar hingga kedudukan kembali sama kuat 4-4. Pasangan Amerika Serikat itu juga berhasil merebut keunggulan saat Aldila/Routliffe memegang servis.
Persaingan sengit kembali terjadi pada pengujung set pertama. Skor sempat 40-40 sehingga gim harus ditentukan melalui deuce sebelum Krueger/Montgomery keluar sebagai pemenang dan berbalik unggul 5-4.
Aldila/Routliffe tidak tinggal diam dan mampu merespons menjelang laga set pertama usai. Krueger/Montgomery kemudian memanfaatkan kesempatan saat memegang servis.