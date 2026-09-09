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Hasil Perempatfinal US Open 2026: Langkah Aldila Sutjiadi/Erin Routliffe Terhenti!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |08:15 WIB
Hasil Perempatfinal US Open 2026: Langkah Aldila Sutjiadi/Erin Routliffe Terhenti!
Aldila Sutjiadi dan Erin Hope Routliffe tersingkir di perempatfinal US Open 2026. (Foto: Instagram/@dila11)
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GANDA putri Indonesia-Selandia Baru, Aldila Sutjiadi/Erin Routliffe, harus mengakhiri langkahnya di ajang Grand Slam Amerika Serikat (US) Open 2026. Aldila/Routliffe kalah dari duet tuan rumah, Ashlyn Krueger/Robin Montgomery.

Pertandingan babak perempatfinal itu berlangsung di USTA Billie Jean King National Stadium, New York, Amerika Serikat pada Rabu (9/9/2026) dini hari WIB. Aldila/Routliffe kalah dalam dua set langsung dengan skor 6(5)-7(7) dan 3-6.

Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi dan petenis Selandia Baru Erin Routliffe (Instagram/@dila11)
Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi dan petenis Selandia Baru Erin Routliffe (Instagram/@dila11)

Jalannya Pertandingan

Aldila/Routliffe mengawali pertandingan dengan permainan ketat melawan Krueger/Montgomery. Setelah sempat imbang, pasangan tersebut berhasil merebut keunggulan ketika lawan sedang memegang servis.

Krueger/Montgomery kemudian mampu mengejar hingga kedudukan kembali sama kuat 4-4. Pasangan Amerika Serikat itu juga berhasil merebut keunggulan saat Aldila/Routliffe memegang servis.

Persaingan sengit kembali terjadi pada pengujung set pertama. Skor sempat 40-40 sehingga gim harus ditentukan melalui deuce sebelum Krueger/Montgomery keluar sebagai pemenang dan berbalik unggul 5-4.

Aldila/Routliffe tidak tinggal diam dan mampu merespons menjelang laga set pertama usai. Krueger/Montgomery kemudian memanfaatkan kesempatan saat memegang servis.

 

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