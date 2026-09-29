KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2026 setelah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin meraih medali emas akan diulas Okezone. Leo/Daniel membuat bangga pencinta olahraga tanah air setelah merebut medali emas cabang olahraga bulu tangkis nomor ganda putra.
Bersua unggulan ketiga asal China Liang Weikeng/Wang Chang, Leo/Daniel menang dengan skor 19-21, 21-13 dan 21-18.
Keberhasilan ini memperpanjang catatan manis Leo/Daniel di Asian Games 2026. Sebelumnya, juara dunia junior 2019 ini membantu tim beregu putra bulu tangkis Indonesia merebut medali emas setelah menang 3-2 atas China di final.
Medali emas di nomor ganda putra merupakan yang pertama bagi Indonesia dalam delapan tahun terakhir. Ganda putra Indonesia terakhir yang meraih medali emas adalah Marcus Gideon/Kevin Sanjaya yang merebut emas di Asian Games 2018.
Berkat tambahan satu medali emas, Indonesia naik satu peringkat di klasemen sementara perolehan medali Asian Games. Indonesia naik satu posisi dari peringkat 16 ke 15 dengan 3 emas, 7 perak dan 20 perunggu.
Indonesia menggeser Qatar yang menempati posisi 16 dengan 3 emas, 3 perak dan 3 perunggu. Meski begitu, Indonesia masih tertinggal jauh dari rival di Asia Tenggara, Malaysia.
Malaysia saat ini menempati posisi 10 klasemen dengan 6 emas, 5 perak dan 9 perunggu. Meski begitu, Indonesia masih bisa menambah pundi-pundi medali mereka.
Indonesia berpeluang mendapatkan dua medali emas tambahan dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra dan putra. Menarik menanti aksi lanjutan kontingen Indonesia di Asian Games 2026.