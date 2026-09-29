Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026 Setelah Leo/Daniel Raih Emas Bulu Tangkis

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2026 setelah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin meraih medali emas akan diulas Okezone. Leo/Daniel membuat bangga pencinta olahraga tanah air setelah merebut medali emas cabang olahraga bulu tangkis nomor ganda putra.

Bersua unggulan ketiga asal China Liang Weikeng/Wang Chang, Leo/Daniel menang dengan skor 19-21, 21-13 dan 21-18.

Leo semringah Indonesia merebut medali emas Asian Games 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Keberhasilan ini memperpanjang catatan manis Leo/Daniel di Asian Games 2026. Sebelumnya, juara dunia junior 2019 ini membantu tim beregu putra bulu tangkis Indonesia merebut medali emas setelah menang 3-2 atas China di final.

Medali emas di nomor ganda putra merupakan yang pertama bagi Indonesia dalam delapan tahun terakhir. Ganda putra Indonesia terakhir yang meraih medali emas adalah Marcus Gideon/Kevin Sanjaya yang merebut emas di Asian Games 2018.

1. Indonesia Naik 1 Posisi

Berkat tambahan satu medali emas, Indonesia naik satu peringkat di klasemen sementara perolehan medali Asian Games. Indonesia naik satu posisi dari peringkat 16 ke 15 dengan 3 emas, 7 perak dan 20 perunggu.

Indonesia menggeser Qatar yang menempati posisi 16 dengan 3 emas, 3 perak dan 3 perunggu. Meski begitu, Indonesia masih tertinggal jauh dari rival di Asia Tenggara, Malaysia.

Malaysia saat ini menempati posisi 10 klasemen dengan 6 emas, 5 perak dan 9 perunggu. Meski begitu, Indonesia masih bisa menambah pundi-pundi medali mereka.

Indonesia berpeluang mendapatkan dua medali emas tambahan dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra dan putra. Menarik menanti aksi lanjutan kontingen Indonesia di Asian Games 2026.