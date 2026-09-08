Turnamen Tenis Piala Panglima TNI Jadi Ajang Adu Kelas, Wakil Rusia dan Prancis Ambil Bagian

JAKARTA – Turnamen tenis bertajuk Piala Panglima TNI mendapatkan sambutan antusias dari para atlet karena tercatat 219 petenis ambil bagian. Jumlah tersebut termasuk atlet asal Rusia dan Prancis.

Turnamen itu menjadi salah satu ajang untuk memeriahkan ulang tahun ke-81 TNI yang jatuh pada 5 Oktober 2026. Total hadiah yang diperebutkan mencapai Rp500 juta.

1. Tingkatkan Kualitas

Marsekal Muda TNI Erwin (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

Panglima Komando Daerah TNI AU (Pangkodau)I Marsekal Muda TNI Erwin selaku penyelenggara turnamen mengatakan, ajang tersebut menjadi wadah para petenis Indonesia meningkatkan kualitas. Ajang tersebut sudah dimulai sejak 6-14 September 2026.

"Kategorinya ini adalah open, minimal usia 14 tahun yang terdiri dari Tunggal Putra (Single Men), Tunggal Putri (Single Women), Ganda Putra, Ganda Putri, Mixed Doubles, dan ada Ganda Perwira Tinggi," kata Erwin dalam pembukaan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (8/9/2026).

2. Dibina oleh TNI

Erwin mengatakan para pemenang akan diberi kesempatan untuk dibina oleh TNI agar kemampuannya terus meningkat. Tujuannya agar para atlet bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.

"TNI ini sudah ada wadahnya seperti klub di bawah matranya masing-masing. Di situlah kami terus membina dan mengasah kemampuan atlet-atlet tenis. Tidak hanya TNI, yang non-TNI pun itu termasuk dalam binaan TNI yang ada di klub-klub kami," kata Erwin.