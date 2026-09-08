Hasil 16 Besar US Open 2026: Aldila Sutjiadi/Erin Hope Routliffe Lolos Perempatfinal!

PETENIS ganda putri Indonesia, Aldila Sutjiadi melesat ke perempatfinal US Open 2026. Berpasangan dengan petenis asal Selandia Baru, Erin Hope Routliffe, Aldila menang atas Anna Bondar (Hungaria)/Anhelina Kalinina (Ukraina) di babak 16 besar.

Laga tersebut berlangsung di Billie Jean King National Tennis Center, New York, Amerika Serikat pada Selasa (8/9/2026) dini hari WIB. Aldila/Routliffe menang tiga set dengan skor 6-2, 4-6, 6-2.

Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi dan petenis Selandia Baru Erin Routliffe. (Foto: Instagram/@dila11)

Kemenangan ini sekaligus menjadi pencapaian apik tersendiri bagi Aldila. Sebab, ini pertama kalinya bagi Aldila menembus babak perempatfinal di ajang Grand Slam untuk nomor ganda putri.



Sebelumnya, prestasi terbaik Aldila di ajang Grand Slam nomor ganda putri adalah menembus babak 16 besar. Raihan terbaik tersebut sudah dimiliki Aldila di empat turnamen Grand Slam yakni Australian Open (2023), French Open (2023), Wimbledon (2023-2024), dan US Open (2023).



Sementara pada laga babak 16 besar US Open 2026, Aldila/Routliffe menunjukkan keperkasaannya dengan bermain agresif di set pembuka. Mereka langsung unggul cepat dengan skor 3-1 hingga akhirnya memenangkan set pertama 6-2.