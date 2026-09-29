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Hasil Selancar Asian Games 2026: I Made Pajar Ariyana Sumbang Medali Perak untuk Indonesia!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |13:17 WIB
Hasil Selancar Asian Games 2026: I Made Pajar Ariyana Sumbang Medali Perak untuk Indonesia!
Atlet selancar Indonesia, I Made Pajar Ariyana. (Foto: NOC Indonesia)
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AICHI Kontingen Indonesia kembali menambah pundi-pundi medali di ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026 melalui cabang olahraga (cabor) selancar. Atlet andalan Tanah Air, I Made Pajar Ariyana, sukses mempersembahkan keping medali perak usai bertarung sengit di partai puncak.

Duel final nomor men's shortboard tersebut mempertemukan Pajar dengan wakil tuan rumah, Kanoa Igarashi, yang dihelat di Long Beach, Aichi, Jepang pada Selasa (29/9/2026) siang WIB. Pajar sebenarnya tampil ciamik dalam pertandingan itu.

Dalam jalannya laga, peselancar berbakat asal Indonesia tersebut mampu mendulang 5.23 poin pada wave pertama, kemudian dilanjutkan dengan perolehan 5.17 poin di wave kedua. Secara total, Pajar mengumpulkan 10.40 poin dalam pertandingan itu.

1. Perjuangan Sengit Menghadapi Wakil Tuan Rumah

Kendati menunjukkan performa yang memukau, catatan tersebut masih belum cukup untuk membendung dominasi atlet Jepang. Pajar harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah dari Kanoa yang mendapatkan 6.67 poin pada wave pertama, serta 6.20 poin di wave kedua. Kanoa berhak memenangkan pertandingan setelah mendapatkan total 12.87 poin.

I Made Pajar Ariyana. (Foto: NOC Indonesia)
I Made Pajar Ariyana. (Foto: NOC Indonesia)

Walau demikian, pencapaian I Made Pajar Ariyana patut mendapat apresiasi. Keping perak yang didapatnya kini menambah perolehan medali Kontingen Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

 

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