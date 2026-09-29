Amri/Nita Tetap Bersyukur Bisa Sumbang Medali untuk Indonesia di Asian Games 2026

ICHINOMIYA – Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah tidak terlalu kecewa dengan raihan medali perak di Asian Games 2026. Mereka justru tetap merasa bersyukur karena bisa menyumbang satu tambahan keping untuk Kontingen Indonesia.

Dalam laga final cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2026 nomor perorangan sektor ganda campuran, Amri/Nita kalah dari Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin dengan poin 19-21 dan 8-21. Laga itu berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, Selasa (29/9/2026) pagi WIB.

1. Bersyukur

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah meraih medali perak di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Amri mengatakan ada rasa kecewa tidak berhasil mempersembahkan tambahan medali emas untuk Indonesia. Namun, menurutnya sudah dapat tampil sampai laga final merupakan hal positif buatnya.

"Bersyukur walau hasilnya tidak yang kami harapkan. Final tadi kami merasa excited, sangat bergairah dari awal. Di gim pertama kami sempat unggul 19-16 tapi kami gagal memanfaatkan momentum," kata Amri dalam keterangannya, Selasa (29/9/2026).

"Itu jadi titik balik mereka, mereka jadi berani mengembangkan pola permainan mereka sementara kami tidak bisa lepas dari tekanan sampai gim kedua selesai," tambahnya.

2. Performa

Menurut Amri, chemistry-nya dengan Nita pun sejauh ini terbangun cukup baik. Hal itu bisa dilihat dari performa mereka di lapangan yang berusaha tampil solid.

"Kunci bisa ke final adalah berkomunikasi satu sama lain, mempercayai satu sama lain. Saya dan Nita selalu berkata, kami bisa melakukannya di setiap poin, kami bisa melakukannya di setiap pertandingan, kami fokus di setiap poin untuk mendapatkan poin berikutnya," ujar Amri.