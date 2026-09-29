Enggan Janjikan Rekor Maupun Emas, Desak Made Siap Tampilkan Performa Terbaik di Asian Games 2026

Enggan Janjikan Rekor Maupun Emas, Desak Made Siap Tampilkan Performa Terbaik di Asian Games 2026 (Instagram/@desakmaderita01)

JAKARTA - Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi siap tampil semaksimal mungkin pada Asian Games 2026. Ia tidak menjanjikan hasil manis atau memecahkan rekor dalam Asian Games 2026.

1. Tampilkan Performa Terbaik

Desak Made Rita Kusuma Dewi merupakan unggulan dalam nomor speed perorangan putri. Pada Asian Games edisi sebelumnya, Desak menyumbang medali emas untuk Tim Indonesia.

Desak mengatakan akan berusaha menampilkan performa terbaiknya untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia. Oleh karena itu, dia telah melakukan persiapan dengan cukup baik.

Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi (Instagram/@desakmaderita01)

"Motivasinya kalau dari pribadi pasti ingin selalu menjadi yang terbaik untuk diri sendiri dan untuk Indonesia juga,” ungkap Desak dalam keterangannya, dikutip Selasa (29/9/2026).

Saat disinggung soal target, Desak tidak secara khusus menempatkan rekor sebagai tujuan utama. Baginya dia dapat tampil sebaik-baiknya tanpa ada kendala apapun sepanjang Asian Games 2026.

“Bukan rekor, tapi bagaimana saya bisa all out memberikan performa terbaik saya dan mulus sampai big final," ucapnya.