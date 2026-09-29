Leo/Daniel Emosional Usai Juara, Persembahkan Medali Emas Asian Games 2026 untuk Keluarga

ICHINOMIYA – Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin diliputi perasaan emosional usai menjadi juara cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2026 nomor perorangan sektor ganda putra. Mereka mempersembahkan medali emas yang diraihnya itu untuk keluarga tercinta.

Bermain di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, Selasa (29/9/2026) sore WIB, Leo/Daniel harus kehilangan gim pertama menghadapi Liang Weikeng/Wang Chang. Mereka tertinggal 7-11 saat interval sebelum akhirnya menyerah 19-21.

1. Bangkit

Leo/Daniel dan Fajar/Fikri berdiri di podium Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Leo/Daniel kemudian bangkit pada gim kedua dengan meningkatkan agresivitas permainan. Strategi tersebut membuahkan hasil setelah mereka menang 21-13 dan memaksa pertandingan berlanjut ke gim penentuan.

Pada gim ketiga, Leo/Daniel mampu menjaga fokus hingga pertandingan berakhir. Mereka terus mempertahankan keunggulan dan mengunci kemenangan atas Liang/Wang 21-18.

2. Komunikasi

Daniel mengungkapkan komunikasi dan saling menguatkan menjadi salah satu kunci keberhasilan mereka dalam pertandingan final. Keduanya juga terus mengingatkan satu sama lain untuk memanfaatkan kesempatan meraih gelar juara.

"Terima kasih kepada Tuhan, bersyukur kami berdua tadi saling mengingatkan di permainan tadi. Terus juga kami bilang ke satu sama lain, kalau enggak sekarang kapan lagi (juara)," kata Daniel dilansir dari rilis resmi Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), Selasa (29/9/2026).

Leo juga menilai komunikasi serta kemampuan menjaga pola permainan menjadi faktor penting dalam kemenangan tersebut. Ia turut mengapresiasi dukungan tim, suporter, dan seluruh pihak yang membantu perjalanan mereka di Asian Games 2026.

"Kami menjaga pola permainan dan kami menjaga komunikasi. Kami juga terima kasih sudah dibantu dengan tim pendukung, suporter dan semuanya. Alhamdulillah berjalan lancar," ujar Leo.

Medali emas Leo/Daniel menjadi yang ketiga bagi Indonesia di Asian Games 2026. Sebelumnya, kepingan mulia itu didapat dari tim bulu tangkis putra dan lifter Rahmat Erwin Abdullah.