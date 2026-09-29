Kisah Zhang Ziyu, Pebasket Wanita asal China Berpostur 2,23 Meter di Asian Games 2026

Pebasket asal China, Zhang Ziyu paling tinggi di antara pemain Timnas Basket China lainnya. (Foto: AINAGOC)

AJANG Asian Games Aichi-Nagoya 2026 kembali menyita perhatian dunia berkat aksi luar biasa dari pebasket muda berbakat asal China, Zhang Ziyu. Remaja berusia 19 tahun ini sukses menjadi pusat perhatian setelah berhasil membawa Timnas Basket Putri China meraih medali perunggu.

Keberhasilan tersebut dipastikan setelah China sukses menaklukkan Taiwan dengan skor 77-64 dalam perebutan tempat ketiga yang dihelat di Nagoya. Dalam laga krusial ini, Zhang kembali tampil sebagai motor permainan yang sangat sulit dibendung oleh lawan-lawannya di lapangan.

Nama Zhang Ziyu sendiri melambung tinggi dalam beberapa pekan terakhir, terutama setelah ia berhasil memukau bintang bola basket Amerika Serikat, Caitlin Clark, saat tampil di ajang Piala Dunia Wanita di Jerman. Berkat postur tubuhnya yang menjulang hingga 2,2 meter, ia bahkan tercatat lebih tinggi daripada legenda NBA, Shaquille O'Neal.

1. Pujian dari Berbagai Pihak

Keunggulan fisik yang dimiliki Zhang terbukti menjadi senjata yang sangat mematikan di turnamen multievent kali ini. Selama kompetisi berlangsung, ia konsisten mencatatkan diri sebagai pencetak angka rata-rata tertinggi untuk skuad China berkat kemampuannya dalam menjangkau bola dan menyelesaikan peluang di bawah ring.

Dominasi tersebut diakui langsung oleh para lawan yang menghadapinya di lapangan. Amari Robinson, pemain asal Mongolia yang sempat berduel dengan Zhang di babak perempatfinal, mengakui bahwa faktor tinggi badan sang pebasket muda merupakan tantangan tersendiri yang sangat berat.

Zhang Ziyu pebasket putri china tinggi 2 meter lebih sportbible

"Tinggi badannya jelas menjadi lawan tersendiri. Ia memiliki tangan yang hebat dan gerak kaki yang luar biasa. Saya hanya berusaha untuk tampil setinggi mungkin dengan kemampuan yang saya miliki," kata Robison, melansir dari South China Morning Post, Selasa (29/9/2026).

2. Masa Depan Cerah

Tidak hanya dari kalangan pemain, pujian setinggi langit turut dilontarkan oleh pelatih Timnas Basket Putri Filipina, Javier Alvarez Garcia, yang memprediksi masa depan cerah bagi sang atlet. Menurut Garcia, kapasitas yang dimiliki Zhang mampu membawanya menjadi salah satu pebasket top dunia dan bahkan sukses berkarier di WNBA.