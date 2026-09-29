Profil Leo/Daniel, Peraih Medali Emas Asian Games 2026 yang Sempat Dipisah Setahun

Simak profil Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin sang peraih medali emas Asian Games 2026 yang sempat dipisah selama setahun (Foto: NOC Indonesia)

PROFIL Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menarik untuk diulas. Sebab, pasangan tersebut berhasil merebut medali emas Asian Games 2026 yang sempat dipisah setahun.

Leo/Daniel merebut medali emas dari nomor perorangan di Asian Games 2026 usai menang tiga gim atas Liang Weikeng/Wang Chang, 19-21, 21-13, dan 21-18. Pertandingan itu digelar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, Selasa (29/9/2026).

Leo/Daniel dan Fajar/Fikri berdiri di podium Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Keberhasilan itu sekaligus mengawinkan medali emas dari nomor beregu. Sebelumnya, Leo/Daniel ikut membawa Tim Bulu Tangkis Indonesia menyabet kepingan mulia tersebut di kategori putra.

1. Gelar Juara Leo/Daniel

Gelar juara memang cukup lekat dengan Leo/Daniel. Keduanya mulai mencuri perhatian saat jadi juara Asia dan dunia di level junior pada 2019. Prestasi itu membuat mereka dijuluki The Babies.

Setelah itu, Leo/Daniel turut membawa Tim Bulu Tangkis Indonesia juara Piala Thomas 2020 yang digelar di Aarhus, Denmark, pada 2021. Beberapa bulan setelahnya, mereka meraih emas SEA Games 2021!

Di level BWF World Tour, Leo/Daniel mengawali deretan prestasi dengan juara Singapore Open 2022. Total, keduanya meraih empat gelar juara hingga Indonesia Masters 2024.