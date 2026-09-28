Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Olimpiade Catur 2026: Indonesia Naik Peringkat, Laysa Latifah Resmi Jadi WGM

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |23:27 WIB
Olimpiade Catur 2026: Indonesia Naik Peringkat, Laysa Latifah Resmi Jadi WGM
Dunia catur Indonesia membawa pulang kabar baik dari Samarkand (Foto: PB Percasi)
A
A
A

TIM catur Indonesia mencatatkan peningkatan peringkat pada Olimpiade Catur 2026 di Samarkand, Uzbekistan. Tim putra finis di posisi ke-35, sedangkan tim putri berhasil menembus peringkat ke-19 dunia.

Tim putra Indonesia mengoleksi 27,5 poin dari 11 pertandingan atau 44 papan. Torehan tersebut membawa Indonesia naik dari posisi ke-75 pada Olimpiade Catur 2024 di Budapest, Hungaria, menjadi peringkat ke-35 dari 206 negara peserta

Sementara itu, tim putri Indonesia mengumpulkan 30 poin dan finis di posisi ke-19 dari 189 negara peserta. Hasil tersebut juga menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan Olimpiade Catur 2024 ketika Indonesia berada di peringkat ke-68.

1. Lampaui Posisi Seeded

Susanto Megaranto

Atlet sekaligus Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) PB Percasi, GM Susanto Megaranto, mengapresiasi penampilan tim putra dan putri Indonesia. Tim putra mampu melampaui posisi seeded awal 52, sedangkan tim putri beranjak dari seeded awal 35.

“Tim putri tampil luar biasa dengan meraih peringkat ke-19 dunia dari seeded awal 35 dengan jumlah peserta 189 negara,” kata Susanto, Senin (28/9/2026).

Tim putri Indonesia bahkan sempat menembus posisi 10 besar setelah babak kesembilan. Namun, langkah tersebut terhenti setelah Indonesia kalah dari Vietnam dan bermain imbang melawan Spanyol pada dua babak terakhir.

Performa para pecatur Indonesia juga tercermin dari perubahan Elo Rating yang diraih sepanjang turnamen. Di sektor putra, IM Satria Duta Cahaya mencatat kenaikan tertinggi sebesar 18,7 poin, disusul IM Nayaka Budhidharma 13,8 poin dan GM Susanto Megaranto 12,3 poin.

Sementara di sektor putri, WIM Shafira Devi Herfesa mencatat lonjakan 97,6 poin. WIM Laysa Latifah juga mengalami kenaikan 47 poin, sedangkan WIM Chelsie Monica Sihite bertambah 5,2 poin.

Ketua Umum PB Percasi Agustiar Sabran turut mengapresiasi pencapaian para pecatur Indonesia di Olimpiade Catur 2026. Meski tidak hadir langsung di Uzbekistan, Agustiar menyebut dirinya terus memberikan dukungan kepada para atlet.

“Kita patut bersyukur, ini adalah sejarah baru buat catur kita. Ini juga jadi target di kepengurusan kami untuk terus melahirkan GM baru,” ujar Agustiar.

2. Laysa Latifah Resmi WGM

Olimpiade Catur 2026 juga menjadi panggung istimewa bagi WIM Laysa Latifah. Pecatur berusia 26 tahun tersebut resmi meraih gelar Women Grandmaster (WGM) setelah memenuhi norma terakhir yang dibutuhkan.

Laysa memastikan norma WGM setelah mengalahkan WIM Ngoc Thuy Duong Bach dari Vietnam pada babak ke-10. Sebelumnya, Laysa juga mencatat hasil imbang melawan GM Nino Batsiashvili dan mengalahkan GM Jerman Elisabeth Paehtz.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/43/3244364/tim_indonesia_menjaga_asa_tembus_20_besar_di_olimpiade_catur_2026-kan7_large.jpeg
Olimpiade Catur 2026 Makin Sengit, Indonesia Jaga Asa Tembus 20 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/43/3232699/kepengurusan_pb_percasi_2026_2030_bersiap_melahirkan_gm_baru-PTet_large.jpg
Kepengurusan PB Percasi 2026-2030 Resmi Dilantik, Siap Lahirkan GM Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/43/3211991/agustiar_sabran_resmi_terpilih_sebagai_ketua_umum_pb_percasi_periode_2026_2030-4swr_large.jpg
Munas PB Percasi Tetapkan Agustiar Sabran Jadi Ketum Periode 2026-2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/43/3183828/hardiyanto_kenneth_bersyukur_dki_jakarta_berhasil_menjadi_juara_umum_pada_kejurnas_catur_2025_yang_digelar_di_mamuju-SHId_large.jpeg
Penuhi Target, Percasi DKI Jakarta Pertahankan Gelar Juara Umum di Kejurnas Catur 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/43/3177217/percasi_jakarta_menyanggupi_tantangan_10_medali_emas_di_kejurnas_catur_2025-g1fH_large.jpg
Ketua Percasi Jakarta Sanggupi Tantangan 10 Medali Emas di Kejurnas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/43/3162043/percasi_dki_jakarta_menjaring_atlet_potensial_untuk_kejurnas_catur_2025_lewat_kejuaraan_daerah-79fB_large.jpg
Tatap Kejurnas Catur di Sulawesi Barat, Percasi DKI Gelar Seleksi Daerah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement