HOME SPORTS SPORT LAIN

Ketua Percasi Jakarta Sanggupi Tantangan 10 Medali Emas di Kejurnas 2025

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |01:19 WIB
Ketua Percasi Jakarta Sanggupi Tantangan 10 Medali Emas di Kejurnas 2025
Percasi Jakarta menyanggupi tantangan 10 medali emas di Kejurnas Catur 2025 (Foto: Okezone/Muhammad Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Percasi Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menyambut tantangan dari Gubernur Pramono Anung dengan tangan terbuka. Ia yakin atletnya dapat meraih 10 medali emas di Kejurnas Catur 2025.

Sebelumnya, Pramono bersama Ketum PB Percasi GM Utut Adianto, menantang Jakarta selaku juara bertahan. Mereka akan tampil di Kejurnas Catur 2025 yang diselenggarakan di Mamuju, Sulawesi Barat, pada 7-13 November.

1. Bukan Hanya Pertahankan Tradisi

PERCASI DKI Jakarta Targetkan Juara Umum Kejurnas Catur 2025. (Foto: Dok Pemprov DKI Jakarta)

Kenneth menyebut, Kejurnas kali ini bukan sekadar ajang mempertahankan tradisi. Ini juga menjadi ajang pembuktian pembinaan catur di Jakarta terus berjalan dengan baik dan melahirkan bibit-bibit baru berprestasi.

"Kejurnas sebelumnya diadakan di Jakarta, dan kita bisa menyabet enam medali emas. Mudah-mudahan dalam kepemimpinan saya bisa menambah empat lagi, menjadi 10 medali emas dari 17 medali emas yang tersedia,” kata Kenneth, dikutip Jumat (17/10/2025).

“Target ini tentu tidak mudah, tapi kami optimis karena memiliki stok atlet muda potensial yang terus menunjukkan perkembangan luar biasa,” imbuhnya.

“Kejuaraan Nasional Catur 2025 di Mamuju Sulawesi Barat, menjadi momentum penting bagi kami untuk membuktikan konsistensi dan kekuatan DKI Jakarta di dunia catur nasional,” kata Kenneth.

 

