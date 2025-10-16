Dilantik Grand Master Utut Adianto, PERCASI DKI Jakarta Targetkan Juara Umum Kejurnas Catur 2025

JAKARTA – Pengurus Provinsi Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) DKI Jakarta masa bakti 2025–2029 resmi dikukuhkan. Acara pelantikan yang berlangsung di Balai Kota Jakarta, pada Rabu 15 Oktober 2025, dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Pelantikan dilakukan oleh Grand Master catur nasional, Utut Adianto Wahjuwidajat, kepada Ketua Umum PERCASI DKI Jakarta yang baru, Hardiyanto Kenneth, dengan target ambisius, merebut kembali gelar Juara Umum Kejuaraan Nasional Catur 2025.

1. Dukungan Gubernur

Gubernur Pramono Anung menekankan peran penting PERCASI dalam memajukan olahraga catur, khususnya di Jakarta sebagai pusat kegiatan olahraga. Pramono secara khusus menargetkan PERCASI Jakarta yang kini dipimpin Hardiyanto Kenneth untuk kembali meraih gelar Juara Umum pada kejuaraan di Mamuju, Sulawesi Barat, mendatang.

"Saya tahu PERCASI Jakarta selama ini selalu meraih prestasi yang luar biasa dan sering menjadi juara umum," ujar Pramono di Jakarta, pada Kamis (16/10/2025).

Pramono pun menambahkan bahwa warga Jakarta tidak hanya dituntut bekerja keras secara fisik, tetapi juga harus terus mengasah kemampuan berpikir dan menjaga ketajaman mental.

Seiring pesatnya perkembangan dunia catur, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen penuh untuk mendukung para pecatur agar terus berkembang dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Gubernur juga menyoroti potensi atlet muda berbakat Jakarta, seperti Alexander Chong, yang menunjukkan kemampuan luar biasa.

Karena itu, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta diharapkan memberikan dukungan penuh agar talenta ini menjadi aset berharga yang terus berkembang.

PERCASI DKI Jakarta Targetkan Juara Umum Kejurnas Catur 2025. (Foto: Dok Pemprov DKI Jakarta)

2. Tantangan Konsistensi

Dalam sambutannya, Ketua Umum Pengurus Besar PERCASI (PB PERCASI), Utut Adianto, mengakui Jakarta adalah kiblatnya catur Indonesia. Namun, ia menyoroti tantangan utama yang harus segera diatasi, yaitu belum konsistennya pelatihan dan pertandingan.