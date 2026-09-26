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Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Sabtu 26 September 2026 Pukul 18.00 WIB: Indonesia Melesat Lewati Singapura!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |18:04 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Sabtu 26 September 2026 Pukul 18.00 WIB: Indonesia Melesat Lewati Singapura!
Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas di Asian Games 2022 dan 2026. (Foto: NOC Indonesia)
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KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2026, Sabtu (26/9/2026) pukul 18.00 WIB akan diulas Okezone. Kontingen Indonesia melesat dari peringkat 19 ke 14 di klasemen sementara perolehan medali setelah menambah pundi-pundi medali emas lewat cabang olahraga angkat besi kelas 75kg yang diwakilkan Rahmat Erwin Abdullah.

Rahmat Erwin Abdullah mencatat total angkatan 366kg dengan rincian snatch 160kg, dan clean & jerk 206kg. Ia berhasil mengalahkan lifter asal Thailand yang merebut medali perak, Weeraphon Wichuma, dengan total angkatan 365 kg. Sementara itu, medali perunggu didapat atlet Korea Utara, Chong Song Ri, yang mengangkat beban seberat 357kg.

Rahmat Erwin Abdullah pecahkan rekor dunia di Asian Games 2026. (Foto: X/@BadmintonTalk)
Rahmat Erwin Abdullah pecahkan rekor dunia di Asian Games 2026. (Foto: X/@BadmintonTalk)

1. Pecahkan Rekor Dunia

Tak tanggung-tanggung, lifter 25 tahun itu mencetak dua rekor dunia sekaligus. Ia mencatatkan rekor dunia di angkatan clean & jerk.

Ia  juga mencetak rekor dunia di total angkatan. Ini merupakan medali emas kedua di ajang Asian Games yang dicetak Rahmat Erwin Abdullah.

Sebelumnya di Asian Games 2022, ia juga meraih medali emas di kelas 73 kg. Saat itu, total angkatan peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu adalah 359kg.

2. Indonesia Salip Singapura

Emas yang diraih Rahmat Erwin Abdullah merupakan medali pertama yang diraih kontingen Indonesia hari ini. Berkat emas dari Rahmat Erwin Abdullah, peringkat Indonesia di klasemen sementara perolehan medali melesat dari posisi 19 ke 14 dengan 2 emas, 4 perak dan 17 perunggu.

Indonesia menyalip Singapura yang tertahan di posisi 19 dengan 1 emas, 5 perak dan 3 perunggu. Berhubung masih banyak cabang olahraga yang dipertandingkan, peluang kontingen Indonesia memperbaiki posisi di klasemen Asian Games 2026 masih terbuka.

 

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