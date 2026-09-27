Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Minggu 27 September 2026 Pukul 15.00 WIB: Indonesia Tertinggal 3 Medali Emas dari Malaysia

Kontingen Indonesia kini duduk di peringkat ke-14 klasemen sementara Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)

AICHI-NAGOYA – Persaingan ketat mewarnai perburuan medali di ajang Asian Games 2026 Aichi-Nagoya. Berbagai kontingen dari penjuru benua Asia, termasuk Kontingen Indonesia terus berjuang keras demi mengumpulkan pundi-pundi medali terbaik bagi negara mereka.

Hingga Minggu (27/9/2026) sore WIB, kontingen Indonesia masih berjuang di papan tengah klasemen sementara. Indonesia tercatat berada di peringkat ke-14 dengan koleksi total 23 keping medali dari berbagai cabang olahraga (cabor).

1. Posisi Indonesia

Berdasarkan data resmi perolehan medali Asian Games 2026, Indonesia sejauh ini telah mengamankan dua medali emas, empat perak, dan 17 perunggu. Dua medali emas tersebut masing-masing disumbangkan dari cabang bulu tangkis nomor beregu putra serta aksi gemilang lifter Rahmat Erwin Abdullah di kelas 75 kg putra.

Posisi kontingen Garuda saat ini berada tepat di bawah Taiwan yang mengoleksi 24 medali dengan rincian dua emas, lima perak, and 17 perunggu. Sementara itu, Malaysia berada di peringkat ke-12 dengan raihan empat emas, satu perak, dan delapan perunggu.

Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia merebut medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Meskipun total medali Indonesia (23 keping) lebih banyak dibandingkan Malaysia (15 keping), kontingen Negeri Jiran unggul dalam perolehan medali emas. Hal tersebut membuat Indonesia tertinggal selisih tiga medali emas dari Malaysia.

Kontingen Asia Tenggara lainnya seperti Thailand juga menempati posisi yang cukup tinggi di jajaran enam besar. Thailand sukses mengamankan delapan medali emas, tujuh perak, dan 10 perunggu dengan total 25 medali.

2. China dan Jepang di Puncak Klasemen

Sementara itu, persaingan di papan atas klasemen masih dikuasai oleh kekuatan tradisional olahraga Asia. Kontingen China memimpin jalannya turnamen dengan dominasi mutlak.