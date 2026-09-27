Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Baru Main Minggu Dini Hari di Asian Games 2026, Jonatan Christie Emosi!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |10:59 WIB
Baru Main Minggu Dini Hari di Asian Games 2026, Jonatan Christie Emosi!
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

AICHI – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, harus menghadapi tantangan tidak biasa saat berjuang di ajang Asian Games 2026. Atlet yang akrab disapa Jojo tersebut mengaku sempat merasa kesal karena harus bertanding pada jam yang sangat tidak lazim pada babak 16 besar bulu tangkis turnamen tersebut.

Kendati demikian, kendala non-teknis tersebut berhasil diatasi dengan baik. Jojo sukses mengamankan kemenangan atas wakil Sri Lanka, Viren Nettasinghe, melalui pertarungan tiga gim dengan skor 15-21, 21-13, 21-15 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, Minggu (27/9/2026) dan berhak lolos ke perempatfinal.

1. Kendala Waktu Pertandingan

Jonatan harus mulai berlaga pukul 00.55 waktu Jepang dan menyelesaikan laga pukul 01.56. Hal itu pun menjadi sebuah tantangan untuk Jonatan dalam Asian Games 2026.

"Bersyukur karena bisa lewat dari hal yang tidak mudah. Tapi jujur tadi cukup terbawa mood yang kurang baik karena bermain terlalu larut malam, bahkan sudah pagi," kata Jojo dalam keterangannya, dikutip Minggu (27/9/2026).

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

"Cukup kesal kenapa tidak memindahkan ke lapangan 3 atau 4 yang sudah selesai duluan. Fokusnya jadi cukup terganggu juga," tambahnya.

Kendati demikian, dia sangat senang dapat menutup laga dengan catatan positif. Jadi, Jonatan dan membuka asa dapat berprestasi dalam Asian Games 2026 lewat nomor perorangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/40/3244453/amri_syahnawi_bersama_nita_violina-o1nC_large.jpg
Hasil Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Amri/Nita Tembus Semifinal Usai Pulangkan Wakil Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/40/3244449/jonatan_christie-Tusz_large.jpg
Jadwal Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026 Hari Ini: Ada 5 Wakil Indonesia, Termasuk Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/43/3244438/rahmat_erwin_abdullah-8FwA_large.jpg
Presiden Prabowo Langsung Video Call Rahmat Erwin Abdullah Usai Raih Emas Asian Games 2026 dan Pecahkan Rekor Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/43/3244430/rahmat_erwin_abdullah_bangga_persembahkan_emas_bagi_indonesia_di_asian_games_2026_noc_indonesia-Chbl_large.jpg
Kata-Kata Rahmat Erwin Abdullah Setelah Raih Emas Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/43/3244343/feri_yudoyono_rebut_medali_perunggu_asian_games_2026_kemenpora_atau_noc_indonesia-Lp8s_large.jpg
Raih Medali Perunggu Asian Games 2026, Atlet Balap Sepeda Indonesia Feri Yudoyono Belum Puas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/43/3244423/klasemen_sementara_perolehan_medali_asian_games_2026_setelah_rahmat_erwin_abdullah_raih_emas_noc_indonesia-Y5IA_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026 Setelah Rahmat Erwin Abdullah Raih Emas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement