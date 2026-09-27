Baru Main Minggu Dini Hari di Asian Games 2026, Jonatan Christie Emosi!

AICHI – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, harus menghadapi tantangan tidak biasa saat berjuang di ajang Asian Games 2026. Atlet yang akrab disapa Jojo tersebut mengaku sempat merasa kesal karena harus bertanding pada jam yang sangat tidak lazim pada babak 16 besar bulu tangkis turnamen tersebut.

Kendati demikian, kendala non-teknis tersebut berhasil diatasi dengan baik. Jojo sukses mengamankan kemenangan atas wakil Sri Lanka, Viren Nettasinghe, melalui pertarungan tiga gim dengan skor 15-21, 21-13, 21-15 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, Minggu (27/9/2026) dan berhak lolos ke perempatfinal.

1. Kendala Waktu Pertandingan

Jonatan harus mulai berlaga pukul 00.55 waktu Jepang dan menyelesaikan laga pukul 01.56. Hal itu pun menjadi sebuah tantangan untuk Jonatan dalam Asian Games 2026.

"Bersyukur karena bisa lewat dari hal yang tidak mudah. Tapi jujur tadi cukup terbawa mood yang kurang baik karena bermain terlalu larut malam, bahkan sudah pagi," kata Jojo dalam keterangannya, dikutip Minggu (27/9/2026).

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

"Cukup kesal kenapa tidak memindahkan ke lapangan 3 atau 4 yang sudah selesai duluan. Fokusnya jadi cukup terganggu juga," tambahnya.

Kendati demikian, dia sangat senang dapat menutup laga dengan catatan positif. Jadi, Jonatan dan membuka asa dapat berprestasi dalam Asian Games 2026 lewat nomor perorangan.