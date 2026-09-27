Raih Medali Perunggu Asian Games 2026, Atlet Balap Sepeda Indonesia Feri Yudoyono Belum Puas!

TIM balap sepeda Indonesia disiplin Mountain Bike (MTB) berhasil menyumbangkan dua medali perunggu pada ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Dua medali tersebut dipersembahkan Feri Yudoyono dari nomor Men’s Cross Country dan Sayu Bella Sukma Dewi dari nomor Women’s Cross Country.

Pada nomor Men’s Cross Country, Feri tampil kompetitif dan berhasil mengamankan posisi ketiga dengan catatan waktu 1 jam 25 menit 41 detik. Medali emas diraih pembalap sepeda China, Yuan Jinwei, dengan waktu 1:25:15, sementara medali perak menjadi milik pembalap Jepang Tatsuumi Soejima dengan catatan waktu 1:25:18.

Feri Yudoyono rebut perunggu Asian Games 2026.

1. Medali Perdana di Asian Games

Bagi Feri Yudoyono, pencapaian tersebut menjadi momen istimewa karena merupakan medali Asian Games pertamanya. Ia mengaku senang sekaligus tidak menyangka dapat meraih medali dalam persaingan MTB di level Asia.

“Perasaannya senang sekali bisa mendapatkan medali perunggu. Tadi awalnya bareng, cuma sempat jatuh. Mau ngejar sudah dekat ke finish, jadi tidak sempat untuk mengejar,” ujar Feri.

Feri mengatakan persaingan balap sepeda MTB di Asia bukanlah hal yang mudah. Namun, ia menilai hasil yang diraihnya menjadi bukti bahwa kerja keras dan keberanian untuk terus berusaha dapat membuka peluang untuk meraih prestasi.

“Ini medali Asian Games pertama saya. Saya enggak nyangka memang kalau di Asia balap sepeda itu berat, di MTB itu berat. Tapi, kalau kita mencoba pasti bisa. Enggak ada yang tidak mungkin, selagi kita masih berusaha,” kata Feri.

Satu hari sebelumnya, medali perunggu juga datang dari nomor Women’s Cross Country. Sayu Bella Sukma Dewi berhasil menempati posisi ketiga setelah bersaing dengan para pembalap terbaik Asia.

Sayu Bella harus mengakui keunggulan dua pembalap asal China. Wu Zhifan berhasil meraih medali emas, sedangkan Liang Zhenglan mengamankan medali perak.