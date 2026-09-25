Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Jumat 25 September Pukul 21.00 WIB: Indonesia Lewati Vietnam, Pepet Singapura

Simak klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026 hingga Jumat (25/9/2026) pukul 21.00 WIB (Foto: NOC Indonesia)

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2026 hingga Jumat (25/9/2026) pukul 21.00 WIB sudah diketahui. Kontingen Indonesia kini menempati posisi 19!

Asian Games 2026 telah memasuki hari ketujuh sejak dibuka pada 19 September. Kontingen Indonesia berhasil menambah raihan medali pada Jumat (25/9/2026).

1. Tambah 2 Perunggu

Feri Yudoyono meraih medali perunggu di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Adapun, tambahan tersebut berupa dua medali perunggu. Raihan pertama datang dari cabang olahraga (cabor) sepak takraw dari nomor beregu putri.

Kepastian itu didapat setelah sepak takraw putri Indonesia mengalahkan tuan rumah Jepang dengan skor 2-0. Sumbangan satu medali ini cukup berarti.

Sementara, medali perunggu kedua didapat dari cabor sepeda gunung. Feri Yudoyono menjadi yang terbaik ketiga dalam nomor men's cross country.

Kontingen Indonesia pun harus mengakhiri hari ini di posisi 19 dengan raihan 1 emas, 4 perak, dan 17 perunggu. Mereka memepet Kontingen Singapura yang tepat berada di atasnya.