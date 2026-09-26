Raih Medali Perak Asian Games 2026, Rafiq-Ali Mardiansyah Banjir Selfie hingga Fashion Show di Jepang

MEDALI perak yang diraih Kontingen Indonesia di Asian Games 2026 dari cabang olahraga dayung menjadi pengalaman yang semakin berkesan bagi Rafiq dan Ali Mardiansyah. Keduanya mendapat kesempatan tampil dalam Medalist Celebration di ONE ASIA WORLD, Nagoya, Jepang dan merasakan langsung antusiasme masyarakat Jepang terhadap para atlet peraih medali.

1. Pengalaman Pertama Rafiq

Bagi Rafiq, atlet dayung nomor lightweight, penampilan dalam acara tersebut menjadi pengalaman pertamanya tampil di hadapan banyak masyarakat Jepang.

Atlet Indonesia peraih medali di Asian Games 2026 kebanjiran permintaan tanda tangan dan selfie bareng. (Foto: NOC Indonesia)

“Iya, pengalaman pertama, ditonton sama banyak orang Jepang. Terus kita ikut fashion show. Pengalaman yang luar biasa,” kata Rafiq, Jumat 25 September 2026.

Antusiasme penonton bahkan membuat Rafiq kewalahan melayani permintaan foto dan tanda tangan. “Nah itu dia. Saya sampai lagi tanda tangan sampai ditinggal karena keasyikan. Banyak yang foto terus tanda tangan juga. Luar biasa,” ujarnya.

Bagi Rafiq, sambutan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi terhadap dirinya dan rekan-rekannya, tetapi juga menunjukkan dukungan terhadap perjuangan Tim Indonesia secara keseluruhan.

“Menurut saya ini jadi salah satu bentuk support ya, bawa kami di sini. Karena ada Tim Indonesia juga. Semua bersinergi sampai kita bisa seperti ini. Setelah kita dapat ini,” kata Rafiq sembari menunjuk medali perak yang diraihnya, “kita juga tetap disupport. Alhamdulillah, terima kasih.”

Hal serupa dirasakan Ali Mardiansyah. Menurutnya, penghargaan yang diberikan kepada atlet melalui acara tersebut merupakan bentuk apresiasi tuan rumah terhadap perjuangan para atlet.

Ali mengatakan, dirinya beberapa kali melihat tradisi serupa ketika mengikuti kejuaraan dunia. Menurutnya, tuan rumah biasanya memberikan ruang khusus untuk merayakan prestasi para atlet.

“Kalau untuk fashion show sendiri, kita sering lihat kalau lagi kejuaraan dunia, sering lihat bagaimana tuan rumah menghargai prestasi seorang atlet. Jadi mereka sangat menjunjung tinggi prestasi tersebut, makanya mereka membuat acara semeriah mungkin,” ujar Ali.