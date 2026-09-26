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Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2026: Alwi Farhan dan Jonatan Christie Lolos 16 Besar!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |14:08 WIB
Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2026: Alwi Farhan dan Jonatan Christie Lolos 16 Besar!
Alwi Farhan lolos ke 16 besar Asian Games 2026. (Foto: X/@INABadminton)
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SEBANYAK tiga dari empat wakil bulu tangkis Indonesia melenggang ke babak 16 besar nomor individu Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Seluruh pertandingan itu berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang pada Sabtu (26/9/2026) siang WIB.

Keempat wakil Indonesia yang bertanding adalah dua tunggal putra, dan dua tunggal putri. Dua tunggal putra, Alwi Farhan dan Jonatan Christie, berhasil melesat ke babak berikutnya.

Alwi Farhan melaju mulus ke 16 besar Asian Games 2026. (Foto: X/@INABadminton)
Alwi Farhan melaju mulus ke 16 besar Asian Games 2026. (Foto: X/@INABadminton)

Sementara itu, hanya Putri Kusuma Wardani yang lolos ke babak 16 besar nomor individu Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Thalita Ramadhani Wiryawan tumbang di babak 32 besar.

1. Jonatan Christie Menang Meyakinkan

Jonatan Christie berhasil mengalahkan wakil Tajikistan, Saidov Dhzumaboi. Pebulu tangkis asal Jakarta itu berhasil menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-3, dan 21-3.

Alwi Farhan kemudian menyusul dengan kemenangan manis atas wakil Jepang, Kenta Nishimoto. Alwi sukses membungkam utusan tuan rumah dalam dua gim dengan skor 21-12, dan 21-10.

 

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