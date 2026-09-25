Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Jumat 25 September 2026 Pukul 16.00 WIB: Indonesia di Atas Vietnam!

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2026, Jumat 25 September 2026 pukul 16.00 WIB akan diulas Okezone. Kontingen Indonesia untuk sementara tertahan di posisi 18 klasemen dengan 1 emas, 4 perak dan 22 perunggu.

Hari ini kontingen Indonesia baru mendapatkan dua medali perunggu lewat sepak takraw (beregu putri) dan Sepeda Gunung (men's cross country). Meski begitu, kontingen Indonesia masih berpeluang menambah pundi-pundi medali di Asian Games 2026.

Sepak Takraw sumbang perunggu bagi Indonesia hari ini. (Foto: NOC Indonesia)

Beberapa cabang olahraga yang berpeluang menghasilkan medali emas bagi Indonesia adalah angkat besi, panjat tebing dan bulu tangkis. Di Asian Games 2026, Tim Indonesia ditargetkan meraih empat medali emas.

1. Indonesia Ungguli Vietnam

Di Asian Games 2022, Indonesia finis di posisi 13 klasemen dengan 7 emas, 11 perak dan 18 perunggu. Jumlah perunggu empat tahun lalu sudah dilewati kontingen Indonesia, tinggal perolehan medali emas dan perak yang diejar.

Di edisi sebelumnya atau Asian Games 2022, Indonesia mengungguli negara kuat Asia Tenggara, Vietnam. Saat itu, Vietnam finis di posisi 21 klasemen akhir dengan 3 emas, 5 perak dan 19 perunggu.

Tahun ini, Vietnam juga masih di bawah Indonesia. Hingga hari ini pukul 16.00 WIB, Vietnam duduk di posisi 21 dengan 1 emas, 1 perak dan 16 perunggu.