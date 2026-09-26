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Profil Rahmat Erwin Abdullah, Pecahkan 2 Rekor Dunia saat Raih Emas Asian Games 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |19:10 WIB
Profil Rahmat Erwin Abdullah, Pecahkan 2 Rekor Dunia saat Raih Emas Asian Games 2026!
Rahmat Erwin Abdullah pecahkan 2 rekor dunia di Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)
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PROFIL Rahmat Erwin Abdullah, lifter asal Indonesia yang mencetak dua rekor dunia saat meraih emas Asian Games 2026 di cabang olahraga angkat besi kelas 75kg akan diulas Okezone. Rahmat Erwin Abdullah mencetak dua rekor dunia saat beraksi di Nagoya City Trade and Industry Center, Nagoya, Jepang pada Sabtu (26/9/2026) sore WIB.

Ia memecahkan rekor dunia di angkatan clean & jerk. Sementara itu, satu rekor dunia lagi yang dipecahkan adalah total angkatan. Secara total, Rahmat Erwin Abdullah berhasil mengangkat beban seberat 366kg dengan rincian snatch 160kg, dan clean & jerk 206kg. 

Rahmat Erwin Abdullah pecahkan dua rekor dunia di Asian Games 2026. (Foto: X/@BadmintonTalk)
Rahmat Erwin Abdullah pecahkan dua rekor dunia di Asian Games 2026. (Foto: X/@BadmintonTalk)

1. Profil Rahmat Erwin Abdullah

Rahmat Erwin Abdullah adalah atlet angkat besi kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan pada 13 Oktober 2000. Ia lahir dari pasangan Erwin Abdullah dan Ami Asun Budiono yang dulunya juga berprofesi sebagai atlet angkat besi berprestasi di tingkat Asia bahkan Dunia.

Dengan orangtua yang bergelut di bidang angkat besi, Rahmat akrab dengan olahraga ini sejak kecil. Tak heran jika sejak SD ia sudah akrab dengan olahraga tersebut.

Berkat usaha dan motivasi yang kuat, Rahmat mencetak banyak prestasi di dunia angkat besi. Ia meraih medali emas pertamanya pada ajang Asian Junior Championship 2019 di Pyongyang. Dalam ajang ini ia tampil di kelas 73 kg. Setahun berselang atau di Olimpiade Tokyo 2020, ia bahkan merebut medali perunggu di kelas yang sama!

Setelah itu, ia meraih medali emas SEA Games di empat edisi beruntun. Tak tanggung-tanggung, Rahmat meraih medali emas SEA Games pada 2019 di Filipina, SEA Games 2021 di Vietnam, SEA Games 2023 di Kamboja dan SEA Games 2025 Thailand.

 

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