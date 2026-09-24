Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Asian Games 2026: Herlin Aprilin Lali Sumbang Medali Perunggu untuk Indonesia!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |10:33 WIB
Hasil Asian Games 2026: Herlin Aprilin Lali Sumbang Medali Perunggu untuk Indonesia!
Herlin Apri sumbang medali bagi Indonsia di Asian Games 2026. (Foto: Instagram/@konikabbdg)
A
A
A

CABANG olahraga (cabor) Kano menyumbangkan satu medali perunggu untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Medali itu diraih Herlin Aprilin Lali.

Ia mencatatkan waktu 47.309 detik dalam laga yang berlangsung di Miyoshi Lake Canoe Course, Jepang, Rabu (24/9/2026) pagi WIB.  Prestasi yang diraih Herlin patut diapresiasi karena sudah berjuang dalam mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia.

1. Kalah dari Atlet Uzbekistan dan China

Sementara itu, medali perak direbut atlet China Shuai Changwen dengan waktu 46.613 detik. Untuk medali emas diraih wakil Uzbekistan Shohsanam Sherzodova dengan waktu 46.597 detik.

Berkat tambahan satu medali, Skuad Merah Putih telah mengumpulkan satu medali perak dan 13 medali perunggu di klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026.

2. Indonesia Masih Berpeluang Tambah Medali

Tim Indonesia masih berpeluang menambah perolehan medali Asian Games 2026. Hal itu karena masih ada beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/43/3243875/luluk_diana_tri_wijayana_bangga_raih_perunggu_asian_games_2026_cdmasiangames2026-Hob9_large.jpg
Raih Perunggu di Debut Asian Games 2026, Luluk Diana Tri Wijayana: Saya Akan Berlatih Lebih Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/40/3243867/leo_dan_daniel_siap_bawa_indonesia_raih_medali_emas_asian_games_2026_pbsi-zJsY_large.jpg
Indonesia Lawan China di Final Bulu Tangkis Asian Games 2026, Leo/Daniel: Kami Siap jika Diturunkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/43/3243846/alwi_farhan_berpeluang_bantu_indonesia_persembahkan_emas_asian_games_2026_okezone-uWmI_large.jpg
Kontingen Indonesia Sabet 5 Medali Emas di Asian Games 2026 Hari Ini, Kamis 24 September 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/43/3243832/pbvsi_memastikan_pelatih_marcos_sugiyama_tetap_mengasuh_timnas_voli_putri_indonesia_meski_gagal_di_asian_games_2026-L6ug_large.jpg
Timnas Voli Putri Indonesia Gagal Raih Medali di Asian Games 2026, Pelatih Marcos Sugiyama Dipertahankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/43/3243828/simak_klasemen_sementara_perolehan_medali_asian_games_2026-8KSz_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Rabu 23 September Pukul 21.00 WIB: Indonesia Masih Kalah dari Malaysia dan Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/43/3243802/wushu_menambah_tiga_perunggu_untuk_kontingen_indonesia_di_asian_games_2026-YjnU_large.jpg
Hasil Asian Games 2026: Wushu Sumbang 3 Perunggu untuk Kontingen Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement