Hasil Asian Games 2026: Herlin Aprilin Lali Sumbang Medali Perunggu untuk Indonesia!

CABANG olahraga (cabor) Kano menyumbangkan satu medali perunggu untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Medali itu diraih Herlin Aprilin Lali.

Ia mencatatkan waktu 47.309 detik dalam laga yang berlangsung di Miyoshi Lake Canoe Course, Jepang, Rabu (24/9/2026) pagi WIB. Prestasi yang diraih Herlin patut diapresiasi karena sudah berjuang dalam mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia.

1. Kalah dari Atlet Uzbekistan dan China

Sementara itu, medali perak direbut atlet China Shuai Changwen dengan waktu 46.613 detik. Untuk medali emas diraih wakil Uzbekistan Shohsanam Sherzodova dengan waktu 46.597 detik.

Berkat tambahan satu medali, Skuad Merah Putih telah mengumpulkan satu medali perak dan 13 medali perunggu di klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026.

2. Indonesia Masih Berpeluang Tambah Medali

Tim Indonesia masih berpeluang menambah perolehan medali Asian Games 2026. Hal itu karena masih ada beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan.