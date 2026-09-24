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Sabet Emas Asian Games 2026, Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia Tuntaskan Kerinduan 28 Tahun!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |22:10 WIB
Sabet Emas Asian Games 2026, Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia Tuntaskan Kerinduan 28 Tahun!
Tim Bulu Tangkis Indonesia berhasil merebut medali emas dari nomor beregu putra di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
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ICHINOMIYA – Tim Bulu Tangkis Indonesia berhasil merebut medali emas dari nomor beregu putra di Asian Games 2026. Ini sekaligus menuntaskan kerinduan selama 28 tahun!

Indonesia berhasil meraih emas setelah mengalahkan Tim Bulu Tangkis China 3-2 di final cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2026. Pertandingan pamungkas itu digelar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, Kamis (24/9/2026).

1. Perjuangan Dramatis

Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia merebut medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia merebut medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Tim Merah-Putih berhasil merengkuh emas setelah perjuangan dramatis selama lima laga yang berlangsung enam jam! Pada laga pertama, Jonatan Christie kalah dari Shi Yu Qi (13-21, 18-21). Kemudian Indonesia kembali kalah pada laga kedua. 

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menyerah dari Liang Wei Keng/Wang Chang (20-22, 21-19, 14-21). Sinyal kebangkitan muncul pada laga ketiga setelah Alwi Farhan menang atas Li Shi Feng (23-21, 15-21, 21-16).

Kemenangan tim bulu tangkis Indonesia lalu disempurnakan oleh Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang menundukkan He Ji Ting/Liu Yi (23-21, 21-10), dan Moh Zaki Ubaidillah yang menang dramatis atas Weng Hongyang (23-21, 21-13).

Perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia menelurkan medali emas pertama di Asian Games 2026. Selain itu, pencapaian ini mengulang hasil manis 28 tahun silam.

 

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