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Hasil Final Bulu Tangkis Asian Games 2026: Leo/Daniel Bawa Indonesia Samakan Kedudukan 2-2 dengan China!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |19:04 WIB
Hasil Final Bulu Tangkis Asian Games 2026: Leo/Daniel Bawa Indonesia Samakan Kedudukan 2-2 dengan China!
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil meraih kemenangan di partai keempat Final Bulu Tangkis Asian Games 2026 (Foto: Instagram/@badminton.ina)
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ICHINOMIYA – Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil meraih kemenangan di partai keempat Final Bulu Tangkis Asian Games 2026. Mereka mengalahkan He Ji Ting/Liu Yi dua gim langsung 23-21 dan 21-10.

Bermain di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, Kamis (24/9/2026) malam WIB, Leo/Daniel langsung menghadapi permainan agresif He Ji Ting/Liu Yi. Duet Indonesia itu berhasil mengimbangi, meski sempat tertinggal.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)

Jual beli serangan terus terjadi hingga pertengahan laga gim pertama. Leo/Daniel pun berhasil unggul pada saat rehat dengan skor tipis 11-10.

Selepas istirahat sejenak, Leo/Daniel kehilangan momentum. He Ji Ting/Liu Yi yang bermain agresif memanfaatkan celah itu untuk mencuri keunggulan.

Keduanya tampil ganas hingga meraih keunggulan 17-13. He Ji Ting/Liu Yi terus mempertahankan keunggulan hingga berjarak tiga angka 20-17.

Namun, Leo/Daniel yang tidak mudah menyerah berhasil membalikkan keadaan. Duet Indonesia itu pun berhasil mengunci kemenangan dengan skor 23-21.

 

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