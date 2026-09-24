ICHINOMIYA – Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil meraih kemenangan di partai keempat Final Bulu Tangkis Asian Games 2026. Mereka mengalahkan He Ji Ting/Liu Yi dua gim langsung 23-21 dan 21-10.
Bermain di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, Kamis (24/9/2026) malam WIB, Leo/Daniel langsung menghadapi permainan agresif He Ji Ting/Liu Yi. Duet Indonesia itu berhasil mengimbangi, meski sempat tertinggal.
Jual beli serangan terus terjadi hingga pertengahan laga gim pertama. Leo/Daniel pun berhasil unggul pada saat rehat dengan skor tipis 11-10.
Selepas istirahat sejenak, Leo/Daniel kehilangan momentum. He Ji Ting/Liu Yi yang bermain agresif memanfaatkan celah itu untuk mencuri keunggulan.
Keduanya tampil ganas hingga meraih keunggulan 17-13. He Ji Ting/Liu Yi terus mempertahankan keunggulan hingga berjarak tiga angka 20-17.
Namun, Leo/Daniel yang tidak mudah menyerah berhasil membalikkan keadaan. Duet Indonesia itu pun berhasil mengunci kemenangan dengan skor 23-21.