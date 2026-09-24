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Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Kamis 24 September 2026 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Melesat Berkat Emas Bulu Tangkis!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |21:01 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Kamis 24 September 2026 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Melesat Berkat Emas Bulu Tangkis!
Simak klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026 setelah Indonesia meraih emas pertama (Foto: NOC Indonesia)
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KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2026, Kamis (24/9/2026) pukul 21.00 WIB sudah diketahui. Kontingen Indonesia melesat ke peringkat 16 berkat emas dari cabang olahraga (cabor) bulu tangkis!

Ya, Indonesia akhirnya meraih medali emas di Asian Games 2026. Tim Bulu Tangkis Putra berhasil menyumbangkan kepingan mulia itu dalam nomor beregu, Kamis (24/9/2026) malam WIB.

1. Tidak Mudah

Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia merebut medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia merebut medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Kemenangan Indonesia dengan skor 3-2 atas Tim Bulu Tangkis China diraih dengan tidak mudah. Apalagi, mereka sempat tertinggal 0-2 setelah Jonatan Christie dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri kalah.

Tapi, kemenangan mampu diraih Alwi Farhan, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, dan Moh Zaki Ubaidillah! Indonesia pun berbalik unggul 3-2 sekaligus menuntaskan kerinduan medali emas di beregu putra Asian Games yang terakhir kali diraih pada 1998.

Berkat medali emas itu pula, posisi Kontingen Indonesia melesat ke urutan 16! Merah Putih mengoleksi 1 emas, 4 perak, dan 15 perunggu, dengan total 20 medali.

Selain emas dari bulu tangkis, Kontingen Indonesia hari ini meraih 3 perak dan 2 perunggu. Alhasil, mereka melesat sebanyak 7 anak tangga dari urutan 23.

 

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