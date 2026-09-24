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Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Kamis 24 September 2026 Pukul 12.30 WIB: Indonesia Mulai Naik Peringkat!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |12:58 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Kamis 24 September 2026 Pukul 12.30 WIB: Indonesia Mulai Naik Peringkat!
Indonesia menempati posisi 21 klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
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KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2026 pada Kamis (24/9/2026) pukul 12.30 WIB akan diulas Okezone. Pelan-pelan kontingen Indonesia mulai memperbaiki posisi, yang mana kini menempati peringkat 21 di klasemen sementara, atau naik dua posisi ketimbang tadi pagi.

Hari ini, kontingen Indonesia mendapatkan tiga medali dengan rincian satu perak dan dua perunggu. Medali perak didapat dari cabang olahraga Menembak, sedangkan perunggu dari Sepak Takraw dan Kano.

1. Menembak Sumbang Perak

Medali perak datang dari cabang olahraga menembak nomor 10m Air Pistol beregu putra. Perlombaan berlangsung di Aichi Pref. General Shooting Gallery, Jepang, Kamis (24/9/2026) pagi WIB.

Satu perak tersebut disumbangkan Muhammad Iqbal Raia Prabowo, Sulthanul Aulia Maruf, dan Wira Sukmana. Meski menempati posisi dua, tim beregu putra Indonesia tampil memukau. Mereka memastikan meraih medali perak setelah mengumpulkan poin 1743-57x. 

Trio Indonesia di atas harus mengakui keunggulan China yang meraih medali emas dengan perolehan poin 1743-70x. Sementara itu, medali perunggu menjadi milik tuan rumah Jepang dengan koleksi 1730-54x.

Harapan medali emas dari cabang olahraga menembak masih terbuka pada hari ini. Selain nomor beregu, dua atlet putra Indonesia berhasil melangkah ke final nomor perorangan 10m Air Pistol putra.

 

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