Kontingen Indonesia Sabet 5 Medali Emas di Asian Games 2026 Hari Ini, Kamis 24 September 2026?

KONTINGEN Indonesia berpeluang menyabet sekira 5 medali emas di Asian Games 2026 yang berlangsung pada Kamis (24/9/2026). Peluang atlet-atlet Indonesia meraih emas terbuka lebar karena setidaknya ada 14 nomor final yang melibatkan kontingen Indonesia.

Rowing atau dayung berpotensi menyumbangkan medali emas pertama bagi Indonesia. Dalam jadwal yang dirilis Tim indonesia, Febrian/La Memo yang turun di nomor final double sculls putra akan mentas di Nagaragawa International Regatta Course pada pukul 07:00 WIB.

La Memo andalan Indonesia raih medali di Asian Games 2026. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)

Sebelumnya pada Asian Games 2022, La Memo meraih medali perunggu di nomor yang sama. Kemudian pada pukul 07.45 WIB, Tim Menembak Indonesia akan turun di nomor final beregu putra 10 meter di General Shooting Gallery.

Lanjut pada pukul 08.20 WIB, giliran Asuhan Pattiha/Ferdiansyah yang turun di cabang olahraga dayung nomor pair putra. Pada Pukul 09.00 WIB mempertandingkan final sepeda gunung cross country putri dengan menampilkan Vara Sefti Rahmadani.

1. Kano Juga Berpeluang Sumbang Emas

Tak sampai di situ atlet-atlet Indonesia yang berpeluang memenangkan medali emas Asian Games 2026 hari ini. Ada juga Herlin Aprilin Lali dan Rudiansyah/Muh Burhan yang siap unjuk gigi di cabang olahraga kano.

Herln akan turun di nomor kano tunggal putri 200 meter sekira pukul 09.30 WIB. Kemudian pukul 10.00 WIB giliran Rudiansyah/Muh Burhan yang unjuk gigi di nomor ganda putra 500 meter.

Cabang olahraga dayung berpeluang memberikan banyak medali bagi Indonesia. Sekira pukul 12.10 WIB ada Mutiara Rahma Putri yang turun di nomor single sculls putri. Kemudian pukul 13.30 WIB giliran Rafiq Wijdan Yasir/Ali Mardiansyah yang akan unjuk gigi di lightweight double sculls putra