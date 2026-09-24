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Hasil Final Bulu Tangkis Asian Games 2026: Alwi Farhan Menang, Indonesia Kejar China

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |18:10 WIB
Hasil Final Bulu Tangkis Asian Games 2026: Alwi Farhan Menang, Indonesia Kejar China
Alwi Farhan berhasil menaklukkan Li Shi Feng pada laga ketiga Final Bulu Tangkis Asian Games 2026 (Foto: X/@INABadminton)
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ICHINOMIYA – Alwi Farhan berhasil menaklukkan Li Shi Feng pada laga ketiga Final Bulu Tangkis Asian Games 2026. Tunggal putra Indonesia itu menang 23-21, 15-21, dan 21-16, usai berjuang tiga gim.

Bermain di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, Kamis (24/9/2026) sore WIB, Alwi sempat kesulitan di awal pertandingan gim pertama. Tunggal putra asal Surakarta, Jawa Tengah, itu sulit mengembangkan permainan.

Alwi Farhan antusias berlatih jelang Asian Games 2026 PBSI

Li Shi Feng yang tampil agresif berhasil mengontrol permainan. Akan tetapi, Alwi terus menjaga jarak agar bisa membalikkan keadaan.

Situasi itu terus terjadi hingga pengujung laga gim pertama. Alwi berhasil membalikkan keadaan sekaligus memperlebar keunggulan tiga angka.

Pada akhirnya, Alwi Farhan berhasil mengunci kemenangan atas Li Shi Feng di gim pertama dengan skor 23-21. Berlanjut pada gim kedua, Alwi langsung tertekan.

Li Shi Feng bermain agresif untuk mencuri keunggulan. Pebulu tangkis China itu terus mencetak poin dengan kombinasi pukulan menyilang dan smash keras.

 

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