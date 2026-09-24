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Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Kamis 24 September 2026 Pukul 17.00 WIB: Indonesia Tertahan Lagi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |17:51 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Kamis 24 September 2026 Pukul 17.00 WIB: Indonesia Tertahan Lagi!
Simak klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026 hingga Kamis (24/9/2026) pukul 17.00 WIB (Foto: X/@INABadminton)
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KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2026, Kamis (24/9/2026) pukul 17.00 WIB sudah diketahui. Kontingen Indonesia lagi-lagi tertahan di posisi 23!

Hingga berita ini diturunkan, Kontingen Indonesia menambah 3 medali perak. Cabang olahraga (cabor) menembak menyumbang 1 keping sementara rowing atau dayung memberi 2 medali.

Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir bersinar di Asian Games 2026 rafiqwijdany

Selain itu, Kontingen Indonesia turut menambah raihan 2 perunggu. Keduanya didapat lewat cabor Sepak Takraw dan Kano.

1. Total Raih 19 Medali

Jika ditotal, Kontingen Indonesia telah meraih 19 medali. Rinciannya, sebanyak 4 perak dan 15 perunggu berhasil disabet hingga hari keenam pelaksanaan Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya.

Karena belum meraih emas, posisi Kontingen Indonesia pun tertahan di urutan 23. Mereka masih berada di bawah sejumlah negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Myanmar!

Kontingen Thailand masih jadi yang terbaik dengan raihan 5 emas, 4 perak, dan 6 perunggu, di posisi 6. Sementara, Kontingen Malaysia duduk di tangga ke-10 dengan 3 emas, 1 perak, dan 5 perunggu.

 

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