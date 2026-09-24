Fabio Quartararo Frustrasi Hanya Finis Posisi 17 di MotoGP Austria 2026, Sebut Motornya seperti Moto2!

FABIO Quartararo kembali mengutarakan rasa frustrasinya usai finis posisi 17 di MotoGP Austria 2026. Ia bahkan merasa laju motornya mirip dengan yang digunakan Izan Guevara di Moto2!

Hasil buruk diterima Quartararo pada seri ke-15 MotoGP 2026 itu. Memulai dari posisi sembilan, pembalap tim Monster Energy Yamaha tersebut berharap bisa meraup sebanyak mungkin poin.

1. Degradasi Ban

Fabio Quartararo melaju di MotoGP Austria 2026 (Foto: Yamaha MotoGP)

Tapi, Quartararo harus bergelut dengan masalah degradasi ban. Ia mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin tapi upaya keras itu justru menghabiskan karet hitam miliknya.

“Saya hanya berusaha mengerahkan yang terbaik dan inilah yang sudah saya harapkan sejak awal. Saya berusaha menjaga jarak dengan Pecco (Bagnaia) di awal-awal lap, tapi saya tahu itu akan menghabiskan ban saya,” kata Quartararo, dikutip dari Motosan, Kamis (24/9/2026).

“Saya tahu akan sulit untuk finis di zona poin tetapi saya mengupayakan yang terbaik. Ya, saya tahu (hasilnya) akan tetap 0 poin,” imbuh pria berpaspor Prancis itu.

“Tapi, saya memilih menikmati 10 lap pertama dan bertahan di akhir. Saya selalu memilih untuk memberikan yang terbaik dan setidaknya menikmati bagian pertama balapan,” sahut Quartararo.