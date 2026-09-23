Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Aprilia Menggila di MotoGP Austria 2026, Dobel Podium hingga Jorge Martin Melesat ke Puncak Klasemen

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |02:18 WIB
Aprilia Menggila di MotoGP Austria 2026, Dobel Podium hingga Jorge Martin Melesat ke Puncak Klasemen
Aprilia Menggila di MotoGP Austria 2026, Dobel Podium hingga Jorge Martin Melesat ke Puncak Klasemen (Dok Aprilia Racing)
A
A
A

JAKARTA - Aprilia Racing meraih dobel podium, yaitu sprint race dan main race pada MotoGP Austria 2026 akhir pekan lalu. Hasil positif ini sekaligus membuat Jorge Martin kembali ke puncak klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 306 poin. 

1. Dobel Podium

Sebelumnya, Jorge Martin lengser dari puncak klasemen sementara setelah posisinya dikudeta Marc Marquez. Kini, Jorge Martin kembali ke puncak dengan keunggulan 12 poin dari pembalap Ducati Lenovo tersebut. 

Jorge Martín mengawali balapan dengan sangat baik dari pole position. Ia berhasil mempertahankan posisi pertama.

Namun, posisinya disalip Pedro Acosta. Hingga akhirnya, Jorge Martin harus rela finish di posisi 2. 

Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin di MotoGP Austria 2026 (Dok Aprilia)
Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin di MotoGP Austria 2026 (Dok Aprilia)

“Ini adalah akhir pekan yang luar biasa. Saya sangat senang bisa kembali ke level kecepatan seperti ini dan berada dalam kondisi fisik yang baik setelah munculnya keraguan di Misano. Saya ingin berjuang untuk meraih kemenangan, tetapi persaingan dengan Pedro cukup sulit, meskipun saya terus berusaha hingga akhir,” ujar Jorge Martin, dalam keterangan Aprilia Racing.  

Sementara itu, pembalap Aprilia Racing lainnya, Marco Bezzecchi mengawali balapan dari posisi keempat di grid dan langsung naik ke posisi kedua. 

Pembalap asal Italia tersebut kemudian finis di posisi ketiga. Hasil ini melengkapi rangkaian podium sepanjang akhir pekan setelah sebelumnya meraih posisi ketiga pada sprint race. 

“Kami benar-benar telah meraih hasil maksimal, dan saya senang dengan perkembangan yang saya tunjukkan sepanjang akhir pekan," kata Marco Bezzecchi. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/38/3243623/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez-bC36_large.jpg
Bukan Bakat atau Pengalaman, Marc Marquez Ungkap Senjata Utama Rebut Gelar Juara MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/38/3243394/pembalap_motogp_mandalika_2024-wcHp_large.jpg
Pembalap  Top MotoGP yang Pernah Juara di Sirkuit Mandalika, Nomor 1 Calon Kuat Juara MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/38/3243419/marc_marquez-3hDt_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Merasa Beruntung Finish di Posisi 5 MotoGP Austria 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/38/3243230/pembalap_aprilia_racing_jorge_martin-EIGQ_large.jpg
Kembali ke Puncak Klasemen Sementara MotoGP 2026, Jorge Martin Pastikan Tak Naik Meja Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/38/3243229/pembalap_red_bull_ktm_pedro_acosta-NJEV_large.jpg
Pedro Acosta Juara MotoGP Austria 2026, Kemenangan Perdana Sebelum Tinggalkan KTM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/38/3243220/pembalap_aprilia_racing_jorge_martin-tbZ2_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai Race Austria: Jorge Martin Masih di Puncak!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement