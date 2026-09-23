Aprilia Menggila di MotoGP Austria 2026, Dobel Podium hingga Jorge Martin Melesat ke Puncak Klasemen

JAKARTA - Aprilia Racing meraih dobel podium, yaitu sprint race dan main race pada MotoGP Austria 2026 akhir pekan lalu. Hasil positif ini sekaligus membuat Jorge Martin kembali ke puncak klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 306 poin.

1. Dobel Podium

Sebelumnya, Jorge Martin lengser dari puncak klasemen sementara setelah posisinya dikudeta Marc Marquez. Kini, Jorge Martin kembali ke puncak dengan keunggulan 12 poin dari pembalap Ducati Lenovo tersebut.

Jorge Martín mengawali balapan dengan sangat baik dari pole position. Ia berhasil mempertahankan posisi pertama.

Namun, posisinya disalip Pedro Acosta. Hingga akhirnya, Jorge Martin harus rela finish di posisi 2.

Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin di MotoGP Austria 2026 (Dok Aprilia)

“Ini adalah akhir pekan yang luar biasa. Saya sangat senang bisa kembali ke level kecepatan seperti ini dan berada dalam kondisi fisik yang baik setelah munculnya keraguan di Misano. Saya ingin berjuang untuk meraih kemenangan, tetapi persaingan dengan Pedro cukup sulit, meskipun saya terus berusaha hingga akhir,” ujar Jorge Martin, dalam keterangan Aprilia Racing.

Sementara itu, pembalap Aprilia Racing lainnya, Marco Bezzecchi mengawali balapan dari posisi keempat di grid dan langsung naik ke posisi kedua.

Pembalap asal Italia tersebut kemudian finis di posisi ketiga. Hasil ini melengkapi rangkaian podium sepanjang akhir pekan setelah sebelumnya meraih posisi ketiga pada sprint race.

“Kami benar-benar telah meraih hasil maksimal, dan saya senang dengan perkembangan yang saya tunjukkan sepanjang akhir pekan," kata Marco Bezzecchi.