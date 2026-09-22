Penyebab Marc Marquez Merasa Beruntung Finish di Posisi 5 MotoGP Austria 2026

JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, merasa beruntung dapat finish di posisi 5 pada MotoGP Austria 2026, akhir pekan lalu. Pasalnya, pada balapan tersebut, motor yang ditungganginya mengalami masalah pada rem depan.

1. Masalah Rem

Pembalap Ducati itu diprediksi akan bersaing memperebutkan podium dalam balapan 28 lap di Red Bull Ring. Hal itu setelah ada beberapa perubahan terhadap motornya saat sesi pemanasan.

Namun, sang juara bertahan tertinggal dari kecepatan para pesaing pada tahap awal balapan. Ia bahkan melebar jauh di Tikungan 1 pada lap ke-10.

Pembalap berjuluk Baby Alien itu akhirnya finis di posisi kelima. Namun, ia terpaut lebih dari tujuh detik dari pemimpin balapan yakni Pedro Acosta.

Marc Marquez mengatakan ia memiliki kecepatan untuk bersaing memperebutkan posisi kedua. Namun, ia terkendala oleh rem depan yang disebutnya tidak konsisten. Marc Marquez bahkan sempat berpikir harus mundur dari balapan pada satu titik.

Marc Marquez (Ducati Corse)

"Mendapatkan posisi keempat, atau setidaknya bertarung demi podium, bukanlah hal yang sulit; menurut saya kecepatannya ada," ujar Marquez, melansir Crash, Selasa (22/9/2026).

Ia mengaku mengalami kesulitan pada balapan. Namun, ia juga mengaku masih mampu bersaing.

"Namun masalahnya adalah pada bagian awal balapan, saya mengalami banyak sekali masalah dengan rem depan," ucap Marc Marquez.

"Karena itulah saya melebar di Tikungan 1. Tuas rem terasa tidak konsisten; setiap titik pengereman memberikan respons yang berbeda-beda," ucapnya.