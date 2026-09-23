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Hasil Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Jonatan Christie Tumbang, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Thailand

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |14:17 WIB
Hasil Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Jonatan Christie Tumbang, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Thailand
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
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AICHI — Langkah awal tim bulu tangkis putra Indonesia di babak semifinal Asian Games 2026 harus menghadapi ujian berat. Tim Merah Putih sementara tertinggal 0-1 dari Thailand setelah partai pembuka sektor tunggal putra yang diwakili Jonatan Christie berakhir dengan kekalahan.

Ya, tunggal putra andalan Indonesia, Jonatan Christie, harus mengakui keunggulan wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn, dalam dua gim langsung dengan skor 17-21 dan 14-21. Pertandingan tersebut berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, pada Rabu (23/9/2026) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Jonatan berusaha menampilkan performa terbaiknya saat melawan Kunlavut dalam gim pertama. Kunlavut pun juga berupaya dalam memberikan perlawanan ketat.

Sementara waktu Jonatan tertinggal dari Kunlavut dengan poin 7-8. Jonatan berusaha dengan gigih untuk segera mengejar ketertinggalannya.

Jonatan Christie
Jonatan Christie

Kunlavut akhirnya meraih hasil maksimal atas Jonatan dalam gim pertama. Kepastian itu setelah Kunlavut mengalahkan lawan dengan catatan skor 21-17.

 

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