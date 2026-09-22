Hasil Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Jonatan Christie Kalah, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Malaysia

AICHI – Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie gagal mengalahkan wakil Malaysia, Leong Jun Hao pada partai pertama perempatfinal Asian Games 2026. Jonatan tepatnya tumbang dengan skor 22-20, 12-21, dan 17-21.

Pertemuan keduanya berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, Selasa (22/9/2026) siang WIB. Dengan hasil itu, Tim Bulutangkis Putra Indonesia tertinggal 0-1 dari Malaysia.

Jalannya Pertandingan

Jonatan Christie berusaha mengeluarkan seluruh kemampuan melawan Leong dalam awal gim pertama. Hal itu membuat jalannya laga antara keduanya berjalan ketat.

Sementara waktu, Jonatan dapat unggul 6-3 atas Leong. Jonathan pun terus berupaya dapat memperlebar keunggulan atas lawan demi meraih hasil maksimal.

Jonatan Christie

Leong pun tampaknya begitu kesulitan meladeni permainan Jonatan. Untuk saat ini dia masih tertinggal 7-15 dari Jonatan.

Dalam gim pertama, Jonatan berhasil meraih hasil maksimal. Kepastian itu setelah dia mengatasi perlawanan Leong dengan poin 22.20.

Dalam gim kedua, Leong tampil lebih agresif yang membuat cukup mudah dapat poin dari Jonatan. Saat ini Leong dapat unggul 15-6 atas Jonatan.