Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Jonatan Christie Kalah, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Malaysia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |15:26 WIB
Hasil Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Jonatan Christie Kalah, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Malaysia
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

AICHI – Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie gagal mengalahkan wakil Malaysia, Leong Jun Hao pada partai pertama perempatfinal Asian Games 2026. Jonatan tepatnya tumbang dengan skor 22-20, 12-21, dan 17-21.

Pertemuan keduanya berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, Selasa (22/9/2026) siang WIB. Dengan hasil itu, Tim Bulutangkis Putra Indonesia tertinggal 0-1 dari Malaysia.

Jalannya Pertandingan

Jonatan Christie berusaha mengeluarkan seluruh kemampuan melawan Leong dalam awal gim pertama. Hal itu membuat jalannya laga antara keduanya berjalan ketat.

Sementara waktu, Jonatan dapat unggul 6-3 atas Leong. Jonathan pun terus berupaya dapat memperlebar keunggulan atas lawan demi meraih hasil maksimal.

Jonatan Christie
Jonatan Christie

Leong pun tampaknya begitu kesulitan meladeni permainan Jonatan. Untuk saat ini dia masih tertinggal 7-15 dari Jonatan.

Dalam gim pertama, Jonatan berhasil meraih hasil maksimal. Kepastian itu setelah dia mengatasi perlawanan Leong dengan poin 22.20.

Dalam gim kedua, Leong tampil lebih agresif yang membuat cukup mudah dapat poin dari Jonatan. Saat ini Leong dapat unggul 15-6 atas Jonatan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/43/3243501/cok_istri_agung-rPhN_large.jpg
Hasil Karate Asian Games 2026: Cok Istri Persembahkan Medali Perunggu untuk Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/40/3243500/ana_dan_siti_fadia_bantu_indonesia_lolos_semifinal_asian_games_2026_inabadminton-2tN6_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2026: Ana/Siti Fadia Menang, Indonesia Lolos ke Semifinal Usai Bungkam Taiwan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/40/3243496/thalita_ramadhani-7umb_large.jpg
Hasil Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Thalita Tumbang, Indonesia Mulai Dikejar Taiwan 2-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/40/3243471/pitchamon_opatniputh-5xjt_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik asal Thailand Pitchamon Opatniputh, Tersandung Kasus Doping Pertama di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/43/3243492/asian_games_2026-f04M_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Selasa 22 September 2026 Pukul 11.00 WIB: Indonesia Tinggalkan Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/40/3243475/rachel_allesya_bersama_febi_setianingrum-BzQM_large.jpg
Hasil Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Rachel/Febi Sumbang Poin, Indonesia Memimpin 2-0 atas Taiwan!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement