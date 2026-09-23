Hasil Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Dikalahkan China 0-3, Tim Putri Indonesia Raih Medali Perunggu!

AICHI — Perjuangan tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games 2026 resmi terhenti di babak semifinal. Putri Kusuma Wardani cs tepatnya kalah telak 0-3 dari tim unggulan China, dan hasil itu memastikan skuad Garuda Pertiwi meraih medali perunggu.

Duel penentu babak semifinal itu dilangsungkan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, pada Rabu (23/9/2026) pagi WIB. Kekalahan dipastikan setelah tunggal putri Mutiara Ayu Puspitasari takluk di tangan Chen Yu Fei dalam dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 12-21.

Jalannya Pertandingan

Sejak awal gim pertama, Chen Yu Fei langsung memegang kendali permainan sepenuhnya. Tunggal putri andalan China tersebut memaksimalkan gaya bermain agresif dan efektif untuk membongkar serta menghancurkan lini pertahanan Mutiara Ayu Puspitasari.

Akibat tekanan konstan tersebut, Mutiara tertinggal cukup jauh hingga memasuki jeda interval gim pertama. Chen Yu Fei terus menjaga keunggulan dengan konsisten lewat penempatan bola yang akurat.

Mutiara Ayu Puspitasari

Sementara itu, Mutiara tampak kesulitan untuk mengembangkan pola permainannya di lapangan. Pada akhirnya, Chen Yu Fei sukses menutup gim pertama dengan keunggulan 21-15.

Memasuki gim kedua, Chen Yu Fei kembali menerapkan pola ofensif yang menekan. Mutiara pun harus bekerja keras memutar otak untuk mengejar dan menempel perolehan poin dari tunggal putri ranking empat dunia tersebut.