Hasil Asian Games 2026: Luluk Diana Tri Wijayana Tambah Perunggu dari Cabor Angkat Besi

Luluk Diana Tri Wijayana berhasil menambah medali perunggu untuk Kontingen Indonesia (Foto: Instagram/@weightlifting.ina)

NAGOYA – Luluk Diana Tri Wijayana berhasil menambah medali perunggu untuk Kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Sumbangsih itu menjadi yang kesembilan bagi Tim Merah Putih.

Luluk tampil di cabang olahraga (cabor) angkat besi nomor 49kg putri. Ia tampil mengesankan di Nagoya City Trade and Industry Center, Nagoya, Jepang pada Rabu (23/9/2026) siang WIB.

1. Top Asia

Perempuan berusia 21 tahun itu bersaing dengan atlet angkat besi top Asia. Pada clean and jerk, Luluk meraih angkatan terbaik yakni 103kg meski sempat gagal di percobaan pertama.

Kemudian pada snatch, Luluk sukses pada tiga kali percobaannya. Pada percobaan pertama, ia mengangkat beban seberat 83kg, kemudian 86kg, dan 88kg.

Dengan demikian, Luluk meraih total 191kg dari angkatan clean and jerk dan snatch. Hasil itu membuatnya merebut medali perunggu di Asian Games Aichi-Nagoya 2026.