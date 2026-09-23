Hasil Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Putri Kusuma Wardani Takluk, Tim Bulu Indonesia Tertinggal 0-1 dari China

AICHI — Langkah awal tim bulu tangkis putri Indonesia di babak semifinal Asian Games Aichi-Nagoya 2026 harus menghadapi ujian berat. Tim Merah Putih sementara tertinggal 0-1 dari China setelah partai pembuka berakhir dengan kekalahan.

Tunggal putri andalan Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui keunggulan wakil China, Wang Zhi Yi, lewat pertarungan dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 20-22. Laga sengit tersebut dilangsungkan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, pada Rabu (23/9/2026) pagi WIB.

Jalannya Pertandingan

Pada gim pertama, Putri Kusuma Wardani mengawali pertandingan dengan cukup meyakinkan. Namun begitu, Wang Zhi Yi tampil lebih efektif dalam mendikte jalannya permainan di lapangan.

Permainan tunggal putri China itu membuat Putri kewalahan menghadapi tempo yang diberikan. Jual beli serangan terjadi hingga pengujung laga gim pertama, di mana Wang terlihat bermain lebih tenang dan efektif.

Putri Kusuma Wardani (X/@inabadminton)

Hasilnya, Putri menelan kekalahan pada gim pertama dari Wang. Tunggal putri China tersebut berhasil mengunci kemenangan dengan skor meyakinkan 21-15.

Memasuki gim kedua, Putri langsung tampil agresif untuk mencuri keunggulan. Pukulan menyilang serta smash keras membuat Wang kehilangan banyak poin dari wakil Indonesia tersebut.