Jadwal Kontingen Indonesia di Asian Games 2026, Rabu 23 September 2026: Perburuan Medali di Berbagai Cabor dan Debut Esports

PERJUANGAN kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2026 Aichi-Nagoya kembali berlanjut hari ini, Rabu (23/9/2026). Para atlet Merah Putih dijadwalkan turun di 21 cabang olahraga (cabor) yang tersebar di wilayah Aichi, Tokyo, hingga klaster Gifu.

Sejumlah cabang olahraga andalan siap memperebutkan medali sejak pagi hari. Dari cabang atletik, nomor jalan cepat half marathon putra dan putri membuka rangkaian pertandingan lewat aksi Hendro serta Violine Intan Puspita di area Aichi Prefectural Government Office dan Nagoya City Hall.

Tidak ketinggalan, arena balap sepeda menurunkan Maulana Astnan Al Hayat, Julian Abi Manyu, dan Muhammad Syelhan Nurrahmat di final road race putra. Sementara itu, tim sepak takraw beregu putra langsung dihadapkan pada laga krusial penyisihan Grup A melawan Republik Korea.

1. Aksi Sengit di Lapangan Bulu Tangkis dan Panggung Esports

Sorotan utama masyarakat Indonesia juga tertuju pada lapangan bulu tangkis di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Tim beregu putri Indonesia langsung menghadapi tantangan berat melawan China pada babak semifinal pukul 07.30 WIB.

Menyusul kesuksesan sebelumnya, tim beregu putra Indonesia turut melaju ke semifinal untuk berhadapan dengan Thailand pada pukul 13.00 WIB. Pertandingan sarat gengsi ini dipastikan menjadi perebutan tiket puncak yang sangat ketat.

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Di samping bulu tangkis, cabang olahraga esports resmi memulai debut perdananya dengan mengikuti berbagai nomor. Kontingen esports Indonesia tampil di delapan nomor, termasuk Naraka: Bladepoint, Gran Turismo 7, hingga eFootball yang mempertemukan Radinka Wiratama dan Rizky Faidan dengan wakil Uzbekistan.

2. Peluang Medali dari Wushu, Angkat Besi, hingga Renang

Peluang medali emas turut dikejar dari arena wushu melalui penampilan Patricia Geraldine pada nomor jianshu dan qiangshu putri. Cabang angkat besi juga siap mendulang prestasi lewat aksi Juliana Klarisa di kelas 53 kg serta Luluk Diana Tri Wijayana di kelas 49 kg putri.