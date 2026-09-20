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Asian Games 2026: Potensi Jumpa Malaysia, Jonatan Christie Ajak Tim Putra untuk Fokus

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |01:44 WIB
Asian Games 2026: Potensi Jumpa Malaysia, Jonatan Christie Ajak Tim Putra untuk Fokus
Jonatan Christie mengajak rekan-rekan setimnya untuk fokus jelang tampil di Asian Games 2026 (Foto: X/@INABadminton)
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ICHINOMIYA – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, mengajak rekan-rekannya di Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia untuk fokus jelang Asian Games 2026. Apalagi, ada kemungkinan mereka bertemu Tim Bulu Tangkis Malaysia di perempatfinal.

Drawing cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2026 nomor beregu dilangsungkan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Sabtu 19 September pagi WIB. Seluruh tim akan memulai perjuangan dari babak 16 besar.

Tim bulu tangkis Indonesia tiba di Tokyo jelang Asian Games 2026 (Dok KBRI Tokyo)

Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia mendapatkan bye sebagai unggulan 1. Amri Syahnawi dan kawan-kawan ditempatkan di bagan kiri atas. Mereka menanti pemenang antara Malaysia dengan Tim Bulu Tangkis Mongolia di babak perempatfinal.

1. Fokus Dulu

Jonatan melihat hasil undian menjadi pelecut untuk meningkatkan fokus untuk bisa tampil maksimal. Ia pastikan timnya pun akan terus mematangkan diri jelang turun gelanggang.

"Intinya fokus dulu dengan apa yang ada di depan dan maksimalkan setiap kesempatan yang ada," ujar Jonatan dalam keterangan resmi, Minggu (20/9/2026).

"Kemungkinan besar akan bertemu Malaysia di perempatfinal, jadi prepare-nya dari sekarang sudah fokus ke pemain-pemain tunggal mereka,” sambung pria asal Jakarta itu.

 

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