Kisah Dramatis Taufik Hidayat, Peraih Medali Emas Asian Games 2006 Usai Kalahkan Lin Dan

JAKARTA - Kisah dramatis Taufik Hidayat, peraih medali emas Asian Games 2006 usai kalahkan Lin Dan bakal diulas dalam artikel.

1. Taufik Hidayat Kalahkan Lin Dan

Semasa masih aktif bermain, Taufik Hidayat dan Lin Dan merupakan rival bebuyutan. Pertemuan keduanya kerap berlangsung sengit.

Salah satunya terjadi pada final Asian Games 2026 yang digelar di Doha, Qatar. Pada laga puncak itu, pertandingan juga berlangsung sengit.

Meski begitu, Taufik Hidayat mampu menang dengan 2 gim langsung dengan skor 21-15 dan 22-20!

Pada gim pertama, meski berlangsung ketat, Taufik Hidayat masih lebih unggul dibandingkan rival bebuyutannya tersebut. Namun, pada gim kedua, perolehan poin keduanya begitu ketat.

Taufik Hidayat 2006

Saling kejar-mengejar angka terjadi. Hingga akhirnya, Taufik Hidayat berhasil menutup gim kedua dengan 22-20 sehingga berhak atas medali emas Asian Games 2006!

Menariknya, itu adalah medali emas yang diraih Taufik Hidayat secara beruntun. Pada Asian Games 2002 yang digelar di Busan, Korea Selatan, Taufik Hidayat juga meraih medali emas.