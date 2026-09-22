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Hasil Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Fajar/Fikri Menang, Indonesia vs Malaysia Sama Kuat 1-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |15:56 WIB
Hasil Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Fajar/Fikri Menang, Indonesia vs Malaysia Sama Kuat 1-1
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
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AICHI – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, sukses memetik kemenangan krusial atas wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 21-15, 19-21, dan 21-10. Hasil manis ini diraih pada laga partai kedua babak perempatfinal bulu tangkis Asian Games 2026.

Pertemuan kedua pasangan berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, pada Selasa (22/9/2026) siang WIB. Kemenangan tersebut membuat Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia untuk sementara waktu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dengan Malaysia.

Jalannya Pertandingan

Fajar/Fikri dan Goh/Nur bermain cukup hati-hati pada awal gim pertama. Langkah itu dilakukan agar mereka tidak mudah kehilangan poin demi poin.

Fajar/Fikri untuk sementara waktu dapat unggul 12-9 atas Goh/Nur. Fajar/Fikri pun terus berusaha untuk memperlebar keunggulan atas ganda putra Malaysia tersebut.

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Fajar/Fikri akhirnya berhasil meraih hasil maksimal dalam gim pertama. Kepastian tersebut didapat setelah mereka mengatasi perlawanan Goh/Nur dengan poin 21-15.

Dalam gim kedua, Fajar/Fikri kali ini mendapatkan ujian lebih berat dari Goh/Nur. Hal tersebut membuat Fajar/Fikri mudah kehilangan poin.

Sementara waktu, Fajar/Fikri sempat tertinggal dari Goh/Nur dengan poin 8-12. Fajar/Fikri pun berusaha dengan keras untuk segera dapat membalikkan keadaan.

 

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