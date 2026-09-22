Hasil Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Alwi Farhan Menang, Indonesia Unggul 2-1 atas Malaysia

Hasil Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Alwi Farhan Menang, Indonesia Unggul 2-1 atas Malaysia (Dok X/inabadminton)

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan menang atas wakil Malaysia, Justin Hoh. Ia menang straight set dengan 21-19, 21-19.

Laga tersebut berlangsung di partai ketiga babak perempat final beregu putra Asian Games 2026. Pertemuan keduanya berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, Selasa (22/9/2026). Hasil Alwi membuat tim bulu tangkis beregu putra Indonesia memimpin dengan skor 2-1 atas Malaysia.

Jalannya Laga

Alwi memulai laga dengan baik. Ia mengontrol jalannya awal pertandingan hingga mampu unggul 7-4 atas Hoh.

Pada interval gim pertama, Alwi pun unggul meyakinkan dengan skor 11-4. Namun, setelah interval Alwi sedikit lengah hingga keunggulan Alwi dikejar 14-13.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Laga pun berlangsung sengit dan menegangkan. Keduanya saling kejar-kejaran angka hingga Hoh mampu menyamakan kedudukan menjadi 18-18.

Bahkan Alwi berbalik tertinggal dari 18-19 di pengujung laga. Namun berkat ketenangannya, Alwi mampu menangani situasi tersebut dengan baik dan memastikan kemenangan gim kedua 21-19.

Pada gim kedua, laga kembali berjalan ketat. Meski begitu, Alwi sempat mengawali gim kedua dengan keunggulan atas Hoh 7-4.