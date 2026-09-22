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Timnas Voli Putri Indonesia Kalah dari Taiwan, Finis di Posisi 6 Asian Games 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |16:36 WIB
Timnas Voli Putri Indonesia Kalah dari Taiwan, Finis di Posisi 6 Asian Games 2026
Timnas Voli Putri Indonesia Kalah dari Taiwan, Finis di Posisi 6 Asian Games 2026 (Instagram/@indonesian_volleyball)
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JAKARTA - Timnas voli putri Indonesia menutup Asian Games 2026 dengan berada di posisi keenam. Hasil tersebut didapat setelah Skuad Merah Putih kalah dari Taiwan dengan skor 0-3 (15-25, 20-25, dan 11-25).

Pertemuan kedua tim dalam perebutan tempat kelima Asian Games 2026. Laga tersebut berlangsung di Park Arena Komaki, Jepang, Selasa (22/9/2026).

Jalannya Laga

Timnas Voli Putri Indonesia mendapatkan ujian dari Taiwan sejak awal set pertama. Hal itu membuat timnas voli putri Indonesia kesulitan meladeni pola permainan.

Taiwan akhirnya dapat meraih hasil maksimal dalam set pertama. Mereka menyudahi perlawanan timnas voli putri Indonesia dengan poin 15-25 dalam set pertama.

Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: AINAGOC)
Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: AINAGOC)

Hasil manis di set pertama membuat Taiwan tampil lebih percaya diri dalam set kedua. Mereka berusaha kembali mendominasi permainan atas timnas voli putri Indonesia.

Kerja keras Taiwan pun lagi-lagi menghasilkan torehan positif. Kali ini mereka dapat mengatasi perlawanan timnas voli putri Indonesia dengan catatan poin 20-25 dalam set kedua 

 

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