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HOME SPORTS MOTOGP

Kembali ke Puncak Klasemen Sementara MotoGP 2026, Jorge Martin Pastikan Tak Naik Meja Operasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |03:15 WIB
Kembali ke Puncak Klasemen Sementara MotoGP 2026, Jorge Martin Pastikan Tak Naik Meja Operasi
Kembali ke Puncak Klasemen Sementara MotoGP 2026, Jorge Martin Pastikan Tak Naik Meja Operasi (Instagram/@89jorgemartin)
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JAKARTA - Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, kembali ke posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2026 usai GP Austria. Usai merebut kembali posisi puncak dari pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez, Jorge Martin memastikan tidak akan menjalani operasi gara-gara masalah lengan. 

1. Tak Jadi Operasi

Ia memastikan tidak akan naik meja operasi untuk mengatasi masalah arm pump, tersebut pada Senin (21/9/2026). 

Padahal sebelumnya, ia sempat mengatakan mungkin perlu menjalani operasi setelah GP Austria 2026, sebelum dimulainya rangkaian balapan luar Eropa  bulan depan.

Setelah memenangkan sprint race dan finis kedua dalam balapan utama di Red Bull Ring, Jorge Martin kini 12 poin atas Marc Marquez di klasemen dengan perolehan 306 poin. 

"Saya senang. Kondisi ini tentu saja sulit karena saya tidak dalam kondisi 100 persen," ujarnya kepada MotoGP.

Jorge Martin (Foto: Facebook/MotoGP)
Jorge Martin (Foto: Facebook/MotoGP)

"Namun, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat di Misano. Jadi, kami berada di jalur yang tepat. Saya tidak akan menjalani operasi besok. Saya akan mencoba untuk terus seperti ini," ucapnya. 

Alih-alih operasi, pembalap asal Spanyol itu lebih memilih istirahat guna memulihkan kondisi fisiknya. 

"Sekarang, saya akan mencoba beristirahat dan memulihkan diri setelah dua balapan yang sangat menguras fisik ini," ucapnya.

 

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Topik Artikel :
Jorge Martin MotoGP MotoGP 2026
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