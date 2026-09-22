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Hasil Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Leo/Daniel Kalah, Indonesia 2-2 Malaysia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |18:40 WIB
Hasil Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Leo/Daniel Kalah, Indonesia 2-2 Malaysia
Hasil Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Leo/Daniel Kalah, Indonesia 2-2 Malaysia (X/@inabadminton)
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JAKARTA - Ganda Putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin harus mengakui kemenangan wakil Malaysia, Aaron Chia/Tee Kai Wun dengan skor 21-17, 16-21, 13-21. Laga tersebut berlangsung di partai keempat babak perempat final beregu putra Asian Games 2026.

Pertemuan keduanya berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, Selasa (22/9/2026). Hasil itu membuat kedudukan saat ini imbang 2-2 antara Indonesia dan Malaysia.

Jalannya Laga

Saat laga dimulai, Leo/Daniel tampil di bawah tekanan. Mereka tertinggal 4-7 di awal laga dari pasangan rombakan Malaysia tersebut.

Hingga interval gim pertama pun, Leo/Daniel tertinggal tipis dengan skor 9-11. Untungnya setelah interval Leo/Daniel mampu bangkit.

Leo/Daniel berhasil menyamakan kedudukan menjadi 11-11 dan membalikkan keadaan. Leo/Daniel mampu unggul 13-11 hingga menjaga jarak keunggulan 19-14.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)

Tak menemui kesulitan berarti, Leo/Daniel akhirnya mampu memenangkan gim pertama. Mereka menaklukkan Chia/Tee dengan skor 21-17. 

Pada gim kedua, Leo/Daniel kurang mampu menguasai jalannya laga. Sejak awal permainan gim kedua, mereka selalu tertinggal.

Kedudukan interval gim kedua, mereka tertinggal 8-11. Mereka akhirnya merelakan gim kedua menjadi milik Malaysia dengan skor 16-21.

 

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