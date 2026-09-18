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5 Pebulu Tangkis Indonesia yang Sukses Back to Back Juara Asian Games, Nomor 1 Taufik Hidayat!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |12:01 WIB
5 Pebulu Tangkis Indonesia yang Sukses <i>Back to Back</i> Juara Asian Games, Nomor 1 Taufik Hidayat!
Berikut lima pebulu tangkis Indonesia yang sukses back to back juara Asian Games (Foto: Olympics)
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BERIKUT lima pebulu tangkis Indonesia yang sukses back to back juara Asian Games. Salah satunya adalah Taufik Hidayat!

Cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2026 akan digelar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, 20-29 September. Nomor beregu dan perorangan siap untuk dimainkan.

Indonesia tercatat pernah meraih enam medali emas di nomor beregu dan 20 emas di nomor perorangan. Khusus di individu, ada lima pemain yang pernah back to back juara. Siapa saja?

5 Pebulu Tangkis Indonesia yang Sukses {Back to Back} Juara Asian Games

1. Taufik Hidayat

Taufik Hidayat

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