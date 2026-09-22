Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Selasa 22 September 2026 Pukul 15.00 WIB: Indonesia Disalip Malaysia dan Singapura

AICHI-NAGOYA – Posisi kontingen Indonesia dalam klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026 mengalami penurunan pada Selasa (22/9/2026) hingga pukul 15.00 WIB. Skuad Merah Putih harus rela terlempar ke peringkat ke-20 setelah tersalip oleh sesama negara Asia Tenggara, yakni Singapura, Malaysia, hingga Vietnam.

Pergeseran posisi ini terjadi karena Singapura, Malaysia, dan Vietnam berhasil mengamankan masing-masing satu medali emas, membuat mereka unggul secara peringkat meski koleksi medali Indonesia secara kuantitas lebih banyak. Singapura kini menduduki posisi ke-13 dengan satu emas, satu perak, dan satu perunggu, sedangkan Malaysia berada di urutan ke-16 dengan satu emas dan tiga perunggu.

Sementara itu, hingga sore ini, Indonesia tercatat baru menambah satu keping medali perunggu dari cabang olahraga (cabor) karate. Tambahan tersebut mengukuhkan perolehan Tim Merah Putih menjadi total delapan medali, yang terdiri dari satu medali perak dan tujuh medali perunggu.

1. Sumbangan Perunggu dari Cabor Karate

Satu-satunya tambahan medali bagi Indonesia pada sore ini diraih melalui perjuangan karateka putri Cok Istri Agung Sanistuarani. Bertanding di Toyohashi Gymnasium, Prefektur Aichi, Jepang, Cok Istri tampil mengesankan dalam perebutan tempat ketiga nomor kumite -55 kg putri.

Atlet andalan Indonesia tersebut sukses mengandaskan perlawanan wakil Singapura, Marissa Hafezan, dengan skor akhir 7-3. Hasil positif ini tidak hanya mengharumkan nama bangsa di panggung internasional, tetapi juga menjaga asa Indonesia untuk terus mendongkrak posisi.

Cok Istri Agung. (Foto: Instagram/indonesianationalkarate)

Atas raihan medali perunggu tersebut, Cok Istri berhak mendapatkan bonus sebesar Rp1 miliar yang telah dijanjikan oleh pemerintah. Pemerintah sendiri memang telah menyiapkan guyuran bonus sebesar Rp3 miliar untuk peraih emas, Rp2 miliar untuk perak, dan Rp1 miliar untuk perunggu sebagai bentuk apresiasi atas prestasi atlet.

2. Peluang Tambahan Medali

Meskipun posisi sementara saat ini merosot ke urutan ke-20, pundi-pundi medali Indonesia masih berpotensi besar untuk terus bertambah. Harapannya, sejumlah perwakilan Merah Putih yang bertanding hingga Selasa malam nanti sanggup menyumbangkan medali tambahan.