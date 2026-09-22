Kisah Pebulu Tangkis Cantik asal Thailand Pitchamon Opatniputh, Tersandung Kasus Doping Pertama di Asian Games 2026

AJANG olahraga terakbar se-Asia, Asian Games 2026, langsung diwarnai kabar mengejutkan dari cabang olahraga (cabor) bulu tangkis. Tunggal putri andalan Thailand, Pitchamon Opatniputh, dilaporkan tersandung kasus doping pertama di pesta olahraga multievent tersebut dan terpaksa tak bisa tampil sama sekali.

Pebulu tangkis berusia 19 tahun yang digadang-gadang sebagai bintang masa depan Thailand tersebut dinyatakan positif menggunakan zat terlarang. International Testing Agency (ITA) pun langsung mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi skorsing sementara.

1. Hukuman Tegas

Akibat temuan tersebut, Pitchamon harus menghadapi kenyataan pahit untuk sementara waktu menepi dari pertandingan. Keputusan ini membuat langkah sang atlet muda asal Negeri Gajah Putih itu harus terhenti di tengah turnamen bergengsi ini.

"Atlet tersebut dicegah untuk bertanding, berlatih, melatih, atau berpartisipasi dalam aktivitas apa pun selama Asian Games Aichi-Nagoya 2026 berlangsung," tulis pernyataan resmi dari pihak ITA, dikutip Selasa (22/9/2026).

Pitchamon Opatniputh. Andhika Khoirul/MPI

Meski demikian, pihak otoritas penguji menegaskan sang atlet tetap memiliki ruang untuk membela diri. Pitchamon diberikan hak penuh untuk menantang keputusan skorsing sementara ini melalui Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) serta mengajukan analisis sampel pembanding.

2. Pukulan Telak bagi Skuad Thailand

Kasus ini bermula dari sampel yang dikumpulkan oleh ITA dalam tes di luar kompetisi pada 17 September lalu. Berdasarkan hasil laboratorium, sampel tersebut menunjukkan adanya kandungan furosemide, zat yang kerap disalahgunakan untuk menurunkan berat badan secara cepat melalui pengeluaran cairan tubuh.