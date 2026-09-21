Hasil Asian Games Aichi-Nagoya 2026: Timnas Voli Putri Indonesia Menang 3-0 atas Vietnam

AICHI - Timnas voli putri Indonesia menang 3-0 atas Vietnam dalam laga klasifikasi peringkat kelima Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Pertandingan yang berlangsung di Gimnasium Okazaki Central Park General, Aichi, Jepang pada Senin (21/9/2026) itu berakhir dengan skor 25-20, 25-21, dan 25-18.

Jalannya Pertandingan

Timnas voli putri Indonesia langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Meski demikian, Vietnam mampu memberikan perlawanan sehingga persaingan ketat terjadi pada set pertama.

Kedua tim terlibat kejar-kejaran angka sejak awal set pertama. Indonesia mampu menjaga keunggulan dan tidak membiarkan Vietnam mengambil alih permainan.

Anak asuh Marcos Sugiyama akhirnya mengamankan set pertama dengan skor 25-20. Ersandrina Devega dan Mediol Yoku menjadi dua pemain yang berperan penting dalam perolehan poin Indonesia.

Memasuki set kedua, Vietnam meningkatkan kualitas permainan dan tampil lebih tenang. Tim besutan Nguyen Tuan Kiet tersebut membuat Indonesia beberapa kali kesulitan untuk memperlebar keunggulan.

Pertandingan semakin ketat ketika papan skor menunjukkan kedudukan 20-20. Indonesia kemudian mampu bermain lebih efektif dalam duel di depan net dan kembali mengamankan kemenangan.

Chelsa Nurtomo menjadi pemain yang menyudahi perlawanan Vietnam pada set kedua. Timnas Voli Putri Indonesia pun menutup gim tersebut dengan kemenangan 25-21.

Timnas voli putri Indonesia kemudian tampil lebih solid pada awal set ketiga. Pertahanan yang dikawal libero Indah Guretno beberapa kali mampu meredam serangan Vietnam melalui rentetan smes.